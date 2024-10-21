Чесрочная смазка к свежему хлебу — пошаговый рецепт приготовления.

Чесночная намазка. Фото: Credits

Чесночная намазка — это идеальный вариант для тех, кто любит хрустящий свежий хлеб. Этот рецепт придаст вашей выпечке пикантный вкус и станет любимой закуской на каждый день.

На странице Instagram MERI RASOI 2024 показано, как приготовить ароматную намазку на хлеб.

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Вам понадобится:

чеснок;

оливковое масло;

сливочное масло;

соль;

петрушка.

Способ приготовления

Почистить чеснок и положить его в форму для выпекания, предварительно поливая оливковым маслом. Поставить его в разогретую до 200 °C и выпекать до золотистого цвета около 40-50 минут.

Чеснок и растительное масло. Фото: instagram @merirasoi2024

В блендер добавить масло, петрушку, соль и высыпать чеснок. Тщательно все переблендирить до однородной массы.

Чеснок и масло. Фото: instagram @merirasoi2024

Масло предварительно лучше размягчить. Вы можете добавить специи и зелень по своему вкусу.

Намазка на хлеб. Фото: instagram @merirasoi2024

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