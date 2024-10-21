Чесрочная смазка к свежему хлебу — пошаговый рецепт приготовления.

Чесночная намазка — идеальный рецепт к свежему хлебу с корочкой
Чесночная намазка — это идеальный вариант для тех, кто любит хрустящий свежий хлеб. Этот рецепт придаст вашей выпечке пикантный вкус и станет любимой закуской на каждый день.
На странице Instagram MERI RASOI 2024 показано, как приготовить ароматную намазку на хлеб.
Вам понадобится:
- чеснок;
- оливковое масло;
- сливочное масло;
- соль;
- петрушка.
Способ приготовления
Почистить чеснок и положить его в форму для выпекания, предварительно поливая оливковым маслом. Поставить его в разогретую до 200 °C и выпекать до золотистого цвета около 40-50 минут.
В блендер добавить масло, петрушку, соль и высыпать чеснок. Тщательно все переблендирить до однородной массы.
Масло предварительно лучше размягчить. Вы можете добавить специи и зелень по своему вкусу.
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