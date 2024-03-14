Картопля в ящику. Фото: Freepik

На початку весни картопля, яка довго зберігалася, часто втрачає свою свіжість, стає м'якою і починає проростати. Деякі люди не поспішають викидати її, вважаючи, що можна видалити проростки та обрізати товсту шкірку перед вживанням. Проте експерти відповіли на запитання, чи це безпечно.

Про це повідомляє Тastingtable.com.

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Чи можна вживати картоплю з проростками чи зморшкуватою шкіркою? При тривалому зберіганні в теплому приміщенні картопля втрачає вологу, що робить її шкірку пухкою і бульби можуть почати проростати.

Що таке соланін

Така картопля може містити соланін — речовину, яка може бути токсичною при вживанні. Хоча багато хто вважає, що соланін небезпечний лише у великих дозах, вживання картоплі з легкими проростками може бути безпечним, проте слід бути обережними.

Згідно з дослідниками з Університету Іллінойсу, рекомендується виявити обережність і відмовитися від вживання зморщеної картоплі.

За інформацією Healthline, соланін у невеликих кількостях зазвичай не є небезпечним для людини, проте його рівень може значно зростати в пророслій або гнилій картоплі, що збільшує ризик отруєння цією речовиною.

Різні сорти картоплі. -

Наслідки можуть бути різними — від шлунково-кишкових розладів, таких як нудота, блювання та діарея, до серйозніших проблем із серцем і нервовою системою, залежно від кількості соланіну, що потрапив в організм. Якщо довжина проростків перевищує 1 см, вміст соланіну значно збільшується, і в такій картоплі, крім крохмалю, не залишається корисних речовин. Тому рекомендується уникати вживання пророслої, м'якої та зморщеної картоплі.

Існує можливість вживання пророслої картоплі, якщо викинути її неможливо (наприклад, всі бульби почали проростати), за умови дотримання певних правил. Дуже важливо, щоб бульби не мали зморщеної поверхні, а довжина паростків не перевищувала 1 см.

Рекомендується варити таку картоплю, а не смажити чи запікати, щоб мінімізувати потенційну шкоду.

Картопля в мішку. Фото: Freepik

Як приготувати картоплю, що проросла:

Очистити картоплю повністю від паростків та шкірки;

Зрізати верхній шар під шкіркою, де найбільше шкідливих речовин;

Перед приготуванням рекомендується замочити картоплю, щоб соланін вийшов у воду.

Важливо пам'ятати: якщо картопля починає зеленіти, її також не слід вживати. Таку, а також зморщену і сильно пророслу картоплю, краще посадити.

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