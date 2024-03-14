Что будет, если съесть сморщенную картошку и можно ли ей отравиться

Картофель в ящике. Фото: Freepik

В начале весны картофель, который долго хранился, часто теряет свою свежесть, становится мягким и начинает прорастать. Некоторые люди не спешат выбрасывать его, считая, что можно удалить проростки и обрезать толстую кожуру перед употреблением. Однако эксперты ответили на вопрос, безопасно ли это.

Об этом сообщает Тastingtable.com.

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Можно ли употреблять картофель с проростками или с морщинистой кожурой? При длительном хранении в теплом помещении картофель теряет влагу, что делает его кожицу рыхлой и клубни могут начать прорастать.

Что такое соланин

Такой картофель может содержать соланин — вещество, которое может быть токсичным при употреблении. Хотя многие считают, что соланин опасен только в больших дозах, употребление картофеля с легкими проростками может быть безопасным, однако следует быть осторожным.

Согласно исследователям из Университета Иллинойса, рекомендуется проявить осторожность и отказаться от употребления сморщенного картофеля.

По информации от Healthline, соланин в небольших количествах обычно не является опасным для человека, однако его уровень может значительно возрастать в проросшем или гнилом картофеле, что увеличивает риск отравления этим веществом.

Разные сорта картофеля. —

Последствия могут быть различными — от желудочно-кишечных расстройств, таких как тошнота, рвота и диарея, до более серьезных проблем с сердцем и нервной системой, в зависимости от количества соланина, попавшего в организм. Если длина проростков превышает 1 см, содержание соланина значительно увеличивается, и в таком картофеле, помимо крахмала, не остается полезных веществ. Поэтому рекомендуется избегать употребления проросшего, мягкого и сморщенного картофеля.

Существует возможность употребления проросшего картофеля, если выкинуть его не представляется возможным (например, все клубни начали прорастать), при условии соблюдения определенных правил. Очень важно, чтобы клубни не имели сморщенной поверхности, а длина ростков не превышала 1 см.

Рекомендуется варить такой картофель, а не жарить или запекать, чтобы минимизировать потенциальный вред.

Картофель в мешке. Фото: Freepik

Как приготовить проросший картофель:

Очистить картошку полностью от "глазков", ростков и кожуры;

Срезать верхний слой под кожурой, где наибольшее количество вредных веществ;

Перед готовкой рекомендуется замочить картофель, чтобы соланин вышел в воду.

Важно помнить: если картофель начинает зеленеть, его также не следует употреблять. Такой, а также сморщенный и сильно проросший, лучше посадить.

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