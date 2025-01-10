Чи потрібно готувати кутю на Старий Новий рік — традиції та прикмети

Щедра кутя. Фото: Freepik

Кутя — одна з головних обрядових страв українців, яка має глибокий символізм та історію. Чи варто готувати її на Старий Новий рік, які традиції з цим пов’язані та що обіцяє ця страва для вашої оселі — дізнаєтеся у нашому матеріалі.

Новини.LIVE розкажуть про традиції, прикмети та особливості цієї обрядової страви.

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Кутя — це не просто смачна страва, а глибоко символічний елемент української культури, який здавна супроводжує зимові святкування. Але чи потрібно її обов’язково готувати на Старий Новий рік?

Історія та символізм куті

Кутя є головною ритуальною стравою українців, яка з’являється на столі тричі під час зимових свят: на Святвечір, у Щедрий вечір (13 січня) та Водохресний Святвечір (6 січня).

Святкові страви. Фото: Freepik

Ця страва готується з пшениці, яка символізує родючість і достаток, а додавання меду, маку та горіхів підкреслює солодке, багате життя, злагоду у родині та захист від злих сил. Кутя вважається обрядовою їжею, яка об’єднує родину за одним столом, зміцнює родинні зв’язки та передає мудрість предків.

Кутя на Старий Новий рік — обов'язкова чи ні

Старий Новий рік, або Щедрий вечір, відзначають у ніч з 13 на 14 січня. Це свято поєднує язичницькі та християнські традиції, тому кутя на столі має свої особливості.

Святковий стіл. Фото: Freepik

На відміну від Святвечора, коли готується "голодна" кутя — пісна, на Щедрий вечір прийнято подавати "щедру" або багату кутю, яка може містити вершкове масло, вершки або навіть варене молоко. Ця різниця пояснюється тим, що на Старий Новий рік завершується піст, і стіл має бути щедрим, щоб рік був багатим.

Готувати кутю на Старий Новий рік — це давня традиція, яка, хоча й не є суворо обов'язковою, все ж символізує побажання достатку, щастя та благополуччя в новому році.

Традиції та обряди з кутею

Щедрий вечір: Увечері 13 січня родина збирається за столом, де обов'язково присутня кутя. Перед тим, як скуштувати страву, господар дому підкидав ложку куті до стелі — якщо прилипала багато зерен, це віщувало багатий врожай.

Вечорниці та колядування

Молодь ходила по хатах з колядками та щедрівками, бажаючи достатку та щастя господарям. Гостям пропонували кутю як частування.

Ворожіння: У деяких регіонах дівчата залишали миску з кутею на ніч біля вікна, сподіваючись побачити уві сні нареченого.

Чи обов'язково готувати кутю сьогодні

Хоча традиція приготування куті на Старий Новий рік поступово втрачає обов’язковий характер, вона залишається важливою частиною української культурної спадщини. Кутя — це не лише смаколик, а й символ єднання, родинного затишку та поваги до предків.

Тож, готувати чи ні — вирішувати вам. Але навіть проста миска куті на столі додасть атмосфері свята глибшого змісту, а можливо, й принесе у ваш дім щастя та добробут у новому році.

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