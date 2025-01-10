Нужно ли готовить кутью на Старый Новый год — традиции и приметы

Щедрая кутья. Фото: Freepik

Кутя — одно из главных обрядовых блюд украинцев, которое имеет глубокий символизм и историю. Стоит ли готовить ее на Старый Новый год, какие традиции с этим связаны и что сулит это блюдо для вашего дома — узнаете в нашем материале.

Новини.LIVE расскажут о традициях, приметах и особенностях этого обрядового блюда.

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Кутя — это не просто вкусное блюдо, а глубоко символический элемент украинской культуры, который издавна сопровождает зимние празднования. Но нужно ли его обязательно готовить на Старый Новый год?

История и символизм кутьи

Кутья является главным ритуальным блюдом украинцев, которое появляется на столе трижды во время зимних праздников: в Сочельник, в Щедрый вечер (13 января) и Крещенский Сочельник (6 января).

Праздничные блюда. Фото: Freepik

Это блюдо готовится из пшеницы, которая символизирует плодородие и достаток, а добавление меда, мака и орехов подчеркивает сладкую, богатую жизнь, согласие в семье и защиту от злых сил. Кутья считается обрядовой пищей, которая объединяет семью за одним столом, укрепляет родственные связи и передает мудрость предков.

Кутья на Старый Новый год — обязательна или нет

Старый Новый год, или Щедрый вечер, отмечают в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник сочетает языческие и христианские традиции, поэтому кутья на столе имеет свои особенности.

Праздничный стол. Фото: Freepik

В отличие от Сочельника, когда готовится "голодная" кутья — постная, на Щедрый вечер принято подавать "щедрую" или богатую кутью, которая может содержать сливочное масло, сливки или даже вареное молоко. Эта разница объясняется тем, что на Старый Новый год завершается пост, и стол должен быть щедрым, чтобы год был богатым.

Готовить кутью на Старый Новый год — это давняя традиция, которая, хотя и не является строго обязательной, все же символизирует пожелание достатка, счастья и благополучия в новом году.

Традиции и обряды с кутьей

Щедрый вечер: Вечером 13 января семья собирается за столом, где обязательно присутствует кутья. Перед тем, как отведать блюдо, хозяин дома подбрасывал ложку кутьи к потолку — если прилипало много зерен, это предвещало богатый урожай.

Вечерницы и колядование

Молодежь ходила по домам с колядками и щедривками, желая достатка и счастья хозяевам. Гостям предлагали кутью в качестве угощения.

Ворожество: В некоторых регионах девушки оставляли миску с кутьей на ночь у окна, надеясь увидеть во сне жениха.

Обязательно ли готовить кутью сегодня

Хотя традиция приготовления кутьи на Старый Новый год постепенно теряет обязательный характер, она остается важной частью украинского культурного наследия. Кутья — это не только лакомство, но и символ единения, семейного уюта и уважения к предкам.

Так что, готовить или нет — решать вам. Но даже простая миска кутьи на столе придаст атмосфере праздника более глубокий смысл, а возможно, и принесет в ваш дом счастье и благополучие в новом году.

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