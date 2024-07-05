Як правильно смажити пельмені на сковороді — покрокова інструкція приготування

Пельмені з фаршем. Фото: Freepik

Смажені пельмені — це популярна і смачна страва, яку можна приготувати швидко та легко. Однак перед тим, як приступити до смаження, багато хто запитує: чи потрібно розморожувати пельмені, чи можна смажити їх прямо з морозильної камери? Відповідь на це питання залежить від кількох факторів, таких як текстура, смак та безпека їжі.

Новини.LIVE розкажуть докладніше обидва варіанти.

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Обидва методи — смаження заморожених і розморожених пельменів — мають переваги. Якщо ви хочете заощадити час і отримати хрумку, краще смажити пельмені прямо з морозильної камери. Якщо вам важлива рівномірна прожарка і контроль процесу, попередньо розморозьте пельмені. У будь-якому випадку правильно приготовлені пельмені порадують вас своїм смаком.

Смаження заморожених пельменів

Заморожені пельмені краще зберігають свою форму під час смаження, що робить їх естетичнішими на тарілці. Жарка заморожених пельменів дозволяє заощадити час на попередньому розморожуванні.

Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте достатню кількість олії, щоб покрити дно. Викладіть заморожені пельмені на сковороду в один шар, щоб вони не торкалися один одного. Обсмажуйте пельмені до золотистої скоринки з одного боку (приблизно 3-4 хвилини), потім переверніть та обсмажуйте з іншого боку.

Пельмені з фаршем. Фото: Freepik

Після того, як пельмені підрум'янилися з обох боків, додайте трохи води (близько 1/4 склянки) і закрийте кришкою сковороду. Це допоможе пропарити пельмені та зробити їх соковитими всередині. Готуйте ще 5-7 хвилин до випаровування води.

Жарка заморожених пельменів дає хрумку скоринку зовні та соковиту начинку всередині. Цей метод підходить для тих, хто надає перевагу текстурному контрасту.

Жарка розморожених пельменів

Розморожені пельмені прогріваються рівномірніше, що дозволяє уникнути вогкості усередині. Розморожені пельмені легше контролювати у процесі смаження, що знижує ризик їх пригорання.

Вийміть пельмені з морозильника і залиште їх на 30-60 хвилин при кімнатній температурі. Можна також розморозити пельмені у холодильнику протягом кількох годин.

Пельмені з фаршем. Фото: Freepik

Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте олію. Викладіть розморожені пельмені на сковороду і смажте до золотистої скоринки з одного боку (приблизно 2-3 хвилини), потім переверніть та обсмажуйте з іншого боку.

Жарка розморожених пельменів дозволяє отримати рівномірно обсмажені пельмені з м'якою, соковитою начинкою. Цей метод підходить для тих, хто віддає перевагу більш м'якій текстурі.

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