Как правильно жарить пельмени на сковороде — пошаговая инструкция приготовления

Пельмени с фаршем. Фото: Freepik

Жареные пельмени — это популярное и вкусное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Однако перед тем, как приступить к жарке, многие задаются вопросом: нужно ли размораживать пельмени или можно жарить их прямо из морозильной камеры? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, таких как текстура, вкус и безопасность пищи.

Новини.LIVE расскажут подробнее оба варианта.

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Оба метода — жарка замороженных и размороженных пельменей — имеют свои преимущества. Если вы хотите сэкономить время и получить хрустящую корочку, лучше жарить пельмени прямо из морозильной камеры. Если же вам важна равномерная прожарка и контроль процесса, предварительно разморозьте пельмени. В любом случае, правильно приготовленные пельмени порадуют вас своим вкусом.

Жарка замороженных пельменей

Замороженные пельмени лучше сохраняют свою форму при жарке, что делает их более эстетичными на тарелке. Жарка замороженных пельменей позволяет сэкономить время на предварительной разморозке.

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте достаточное количество масла, чтобы покрыть дно. Выложите замороженные пельмени на сковороду в один слой, чтобы они не касались друг друга. Обжаривайте пельмени до золотистой корочки с одной стороны (примерно 3-4 минуты), затем переверните и обжаривайте с другой стороны.

Пельмени с фаршем. Фото: Freepik

После того как пельмени подрумянились с обеих сторон, добавьте немного воды (около 1/4 стакана) и закройте сковороду крышкой. Это поможет пропарить пельмени и сделать их сочными внутри. Готовьте еще 5-7 минут до полного испарения воды.

Жарка замороженных пельменей дает хрустящую корочку снаружи и сочную начинку внутри. Этот метод подходит для тех, кто предпочитает текстурный контраст.

Жарка размороженных пельменей

Размороженные пельмени прогреваются равномернее, что позволяет избежать сырости внутри. Размороженные пельмени легче контролировать в процессе жарки, что снижает риск их пригорания.

Достаньте пельмени из морозильника и оставьте их на 30-60 минут при комнатной температуре. Можно также разморозить пельмени в холодильнике в течение нескольких часов.

Пельмени с фаршем. Фото: Freepik

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте масло. Выложите размороженные пельмени на сковороду и жарьте до золотистой корочки с одной стороны (примерно 2-3 минуты), затем переверните и обжаривайте с другой стороны.

Жарка размороженных пельменей позволяет получить равномерно обжаренные пельмени с мягкой, сочной начинкой. Этот метод подходит для тех, кто предпочитает более мягкую текстуру.

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