Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Чи потрібно зливати воду після варки м'яса — поширена помилка arrow

Чи потрібно зливати воду після варки м'яса — поширена помилка

6 листопада 2024 20:06
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чи потрібно зливати воду після варіння м'яса: поширена помилка та важливі поради
М'ясо та овочі. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Багато хто зливає воду після варіння м'яса, не замислюючись, що таким чином втрачає корисні речовини. Чи потрібно це робити насправді і як уникнути поширеної помилки? Дізнайтеся, що кажуть експерти про правильне варіння м'яса.

Новини.LIVE розкажуть, чому так важливо правильно підходити до процесу варіння м'яса і чи варто зливати воду.

Читайте також:

Зливати воду після варіння м'яса — одна з найпоширеніших помилок, яку роблять господині, не замислюючись про наслідки. Багато хто вважає, що так вони позбавляються "піни", яка утворюється при варінні, але насправді це може призвести до втрати корисних речовин.

чи зливати воду після варіння м'яса
Каструля на плиті. Фото: Freepik

Навіщо утворюється піна і що вона означає

Під час варіння м'яса утворюється піна, яка багатьом здається чимось небажаним. Проте піна — це не бруд і шкідливі речовини, як іноді помилково думають. Це білки, що згортаються, і в невеликій кількості залишкові домішки. Піна легко видаляється за допомогою шумівки, і це не потребує заміни води.

Чому не варто зливати воду після закипання

При тривалому варінні м'ясо виділяє в бульйон безліч корисних речовин: амінокислоти, мінерали, колаген та інші елементи, які корисні для організму.

Якщо після закипання зливати воду, то більшість цих речовин йде разом із нею, а значить м'ясо стає менш поживним. Бульйон, навпаки, стає чудовим джерелом корисних компонентів і може бути використаний у супах та інших стравах.

чи є випадки, коли зливати воду все ж таки необхідно
Томатний суп. Фото: Freepik

Чи є випадки, коли зливати воду все ж таки необхідно

Так, є кілька ситуацій, коли зливати воду після закипання м'яса справді виправдано. Це стосується м'яса, купленого у неперевірених постачальників, або в тих випадках, коли важливо позбутися сторонніх запахів та домішок.

Наприклад, якщо вариться яловичина з кістками для навару, а потрібно менш наваристий бульйон, можна злити першу воду після закипання і варити на другій, але при цьому загубиться багато поживних речовин.

Як правильно варити м'ясо для максимальної користі

Промийте м'ясо перед варінням — це дозволить видалити зайву кров та залишкові забруднення.

Знімайте піну після закипання, але не зливайте воду, щоб зберегти корисні речовини.

Варіть на слабкому вогні після закипання, щоб бульйон став прозорим та ароматним.

Зливати воду після варіння м'яса здебільшого не варто. Натомість краще видалити піну і дати бульйону настоятися на слабкому вогні. Так м'ясо та бульйон збережуть максимум користі та смаку.

Раніше ми писали, на чому правильно смажити яйця, щоб не зашкодити здоров'ю.

Також ми розповідали, як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — перевірений спосіб.

Зверніть увагу, що ця олія краще підходить для смаження будь-яких продуктів і не шкодить здоров'ю.

Ще ми писали про те, якою олією правильно заправляти салати, щоб не нашкодити здоров'ю.

бульйон рецепти суп м'ясо овочі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:41 У центрі Львова відкриють вулицю, що була перекрита 14 років

22:33 Волинянин не з'явився до ТЦК через брак грошей — вирок суду

22:30 Одесит зробив білий квиток за 2 тис. грн — як його покарав суд

22:26 На Харківщині викрили схему з підробки алкоголю — фото

22:04 Адміністрація Байдена терміново відправить 6 млрд дол. Україні

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

21:54 Як військовозобов'язаному в Україні скасувати статус "у розшуку"

21:49 У Києві на кілька днів для транспорту перекриють одну з вулиць

21:41 Судаков забив красивий гол і приніс Шахтарю першу перемогу у ЛЧ

21:34 Нардепка заявила, що все більше жінок освоюють чоловічі професії

22:41 У центрі Львова відкриють вулицю, що була перекрита 14 років

22:33 Волинянин не з'явився до ТЦК через брак грошей — вирок суду

22:30 Одесит зробив білий квиток за 2 тис. грн — як його покарав суд

22:26 На Харківщині викрили схему з підробки алкоголю — фото

22:04 Адміністрація Байдена терміново відправить 6 млрд дол. Україні

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

21:54 Як військовозобов'язаному в Україні скасувати статус "у розшуку"

21:49 У Києві на кілька днів для транспорту перекриють одну з вулиць

21:41 Судаков забив красивий гол і приніс Шахтарю першу перемогу у ЛЧ

21:34 Нардепка заявила, що все більше жінок освоюють чоловічі професії

21:24 Гарріс зателефонувала Трампу — про що говорили

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

18:00 Перемога Трампа та перша реакція Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему, з якою стикаються жінки в ЗСУ

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявив, що вплине на збільшення бюджету допомоги від США

Text

12:06 Забезпечення військових — скільки закладено в бюджеті на МОУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи