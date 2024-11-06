Чи потрібно зливати воду після варіння м'яса: поширена помилка та важливі поради

М'ясо та овочі. Фото: Freepik

Багато хто зливає воду після варіння м'яса, не замислюючись, що таким чином втрачає корисні речовини. Чи потрібно це робити насправді і як уникнути поширеної помилки? Дізнайтеся, що кажуть експерти про правильне варіння м'яса.

Новини.LIVE розкажуть, чому так важливо правильно підходити до процесу варіння м'яса і чи варто зливати воду.

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Зливати воду після варіння м'яса — одна з найпоширеніших помилок, яку роблять господині, не замислюючись про наслідки. Багато хто вважає, що так вони позбавляються "піни", яка утворюється при варінні, але насправді це може призвести до втрати корисних речовин.

Каструля на плиті. Фото: Freepik

Навіщо утворюється піна і що вона означає

Під час варіння м'яса утворюється піна, яка багатьом здається чимось небажаним. Проте піна — це не бруд і шкідливі речовини, як іноді помилково думають. Це білки, що згортаються, і в невеликій кількості залишкові домішки. Піна легко видаляється за допомогою шумівки, і це не потребує заміни води.

Чому не варто зливати воду після закипання

При тривалому варінні м'ясо виділяє в бульйон безліч корисних речовин: амінокислоти, мінерали, колаген та інші елементи, які корисні для організму.

Якщо після закипання зливати воду, то більшість цих речовин йде разом із нею, а значить м'ясо стає менш поживним. Бульйон, навпаки, стає чудовим джерелом корисних компонентів і може бути використаний у супах та інших стравах.

Томатний суп. Фото: Freepik

Чи є випадки, коли зливати воду все ж таки необхідно

Так, є кілька ситуацій, коли зливати воду після закипання м'яса справді виправдано. Це стосується м'яса, купленого у неперевірених постачальників, або в тих випадках, коли важливо позбутися сторонніх запахів та домішок.

Наприклад, якщо вариться яловичина з кістками для навару, а потрібно менш наваристий бульйон, можна злити першу воду після закипання і варити на другій, але при цьому загубиться багато поживних речовин.

Як правильно варити м'ясо для максимальної користі

Промийте м'ясо перед варінням — це дозволить видалити зайву кров та залишкові забруднення.

Знімайте піну після закипання, але не зливайте воду, щоб зберегти корисні речовини.

Варіть на слабкому вогні після закипання, щоб бульйон став прозорим та ароматним.

Зливати воду після варіння м'яса здебільшого не варто. Натомість краще видалити піну і дати бульйону настоятися на слабкому вогні. Так м'ясо та бульйон збережуть максимум користі та смаку.

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