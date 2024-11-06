Нужно ли сливать воду после варки мяса: распространенная ошибка и важные советы

Мясо и овощи. Фото: Freepik

Многие сливают воду после варки мяса, не задумываясь, что таким образом теряют полезные вещества. Нужно ли это делать на самом деле, и как избежать распространенной ошибки? Узнайте, что говорят эксперты о правильной варке мяса.

Новини.LIVE расскажут, почему так важно правильно подходить к процессу варки мяса и стоит ли сливать воду.

Читайте также:

Сливать воду после варки мяса — одна из самых распространённых ошибок, которую допускают хозяйки, не задумываясь о последствиях. Многие считают, что так они избавляются от "пены", которая образуется при варке, но на самом деле это может привести к потере полезных веществ.

Кастрюля на плите. Фото: Freepik

Зачем образуется пена и что она значит

Во время варки мяса образуется пена, которая многим кажется чем-то нежелательным. Однако, пена — это не грязь и не вредные вещества, как иногда ошибочно думают. Она представляет собой сворачивающиеся белки и в небольшом количестве остаточные примеси. Пена легко удаляется с помощью шумовки, и это не требует замены воды.

Почему не стоит сливать воду после закипания

При длительной варке мясо выделяет в бульон множество полезных веществ: аминокислоты, минералы, коллаген и другие элементы, которые полезны для организма.

Если после закипания сливать воду, то большая часть этих веществ уходит вместе с ней, а значит мясо становится менее питательным. Бульон, наоборот, становится отличным источником полезных компонентов и может быть использован в супах и других блюдах.

Томатный суп. Фото: Freepik

Есть ли случаи, когда сливать воду все же необходимо

Да, есть несколько ситуаций, когда сливать воду после закипания мяса действительно оправдано. Это касается мяса, купленного у непроверенных поставщиков, или в тех случаях, когда важно избавиться от посторонних запахов и примесей.

Например, если варится говядина с костями для навара, а требуется менее наваристый бульон, можно слить первую воду после закипания и варить на второй, но при этом потеряются многие питательные вещества.

Как правильно варить мясо для максимальной пользы

Промойте мясо перед варкой — это позволит удалить лишнюю кровь и остаточные загрязнения.

Снимайте пену после закипания, но не сливайте воду, чтобы сохранить полезные вещества.

Варите на слабом огне после закипания, чтобы бульон стал прозрачным и ароматным.

Сливать воду после варки мяса в большинстве случаев не стоит. Вместо этого лучше удалить пену и дать бульону настояться на слабом огне. Так мясо и бульон сохранят максимум пользы и вкуса.

Раньше мы писали, на чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью.

Также мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей в одну минуту — проверенный способ.

Обратите внимание, что это масло лучше подходит для жарки любых продуктов и не вредит здоровью.

Еще мы писали о том, каким маслом правильно заправлять салаты, чтобы не навредить здоровью.