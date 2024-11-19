Чи справді деякі продукти на новорічному столі можуть залучити біду в дім

Зелена змія. Фото: Freepik

На Новий рік ми часто дотримуємося традицій і вірувань, що певні продукти можуть вплинути на удачу в новому році. Чи справді деякі страви можуть залучити біду в дім? Дізнайтеся, які продукти краще уникати на новорічному столі, щоб зустріти рік Змії з удачею та благополуччям.

Новини.LIVE розкажуть про секрети успішного свята.

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Святкування Нового року — це не лише час веселощів і радощів, але й період, коли багато хто намагається дотримуватися особливих традицій та вірувань. Одним із них є переконання, що певні продукти на новорічному столі можуть вплинути на успіх, удачу і навіть добробут родини в прийдешньому році. Чи це правда, чи просто міф? Давайте розберемося.

Символіка року та її вплив на вибір страв

За східним календарем, кожен рік пов’язаний з певною твариною, яка вважається символом року. У 2025 році це буде рік Дерев'яної Змії — істоти розумної, витонченої та надзвичайно чутливої. Згідно з традиціями, важливо враховувати уподобання й антипатії символу року, щоб привернути його прихильність.

Змія символізує мудрість, гнучкість і спокій, тому страви на святковому столі мають бути вишуканими, різноманітними й водночас простими у виконанні. Але є продукти, які, за повір'ями, можуть "роздратувати" символ року, що вважається поганим знаком.

Які продукти краще виключити

Символ 2025 року. Фото: Freepik

М'ясо рептилій або їх близьких родичів

Якщо ви хочете залучити прихильність Змії, уникайте вживання м’яса, яке асоціюється з нею — це може бути, наприклад, жаб’ячі лапки або зміїне м’ясо. Такі страви вважаються символом неповаги до господині року.

Гірка їжа або надмірно гострі страви

Змія любить гармонію, тому занадто агресивний смак може бути недоречним. Краще віддати перевагу м’яким, збалансованим за смаком стравам.

Продукти з різким запахом

Цибуля, часник у великій кількості або риба з сильним запахом можуть створити небажану атмосферу. У новорічну ніч краще уникати таких страв або приготувати їх максимально делікатно.

Як приготувати стіл, що приваблює удачу

Зелень символізує гармонію і процвітання. Страви зі свіжими салатами, овочевими закусками чи навіть гарніри з овочів не лише прикрасять стіл, але й стануть своєрідним "подарунком" для символу року.

Страви із золотистими елементами

Золото символізує багатство, тому додайте до страв кукурудзу, апельсини або навіть горіхи в меду.

Риба та морепродукти

Змія водиться у теплих краях, тому морепродукти будуть доречними. Наприклад, салати з креветками або запечена риба можуть стати центральною стравою.

Чи залучають продукти біду

Хоча у забобонах є частка вигадки, дотримання цих рекомендацій допоможе створити святкову атмосферу і зробити ваш стіл дійсно тематичним. Важливо пам’ятати, що символіка року — це більше про гармонію та увагу до деталей, а не про строгі заборони.

Справжній секрет успішного свята — це атмосфера радості, сімейного тепла і щирих побажань. Змія, як символ року, безсумнівно, оцінить старання та подарує вам прихильність і удачу.

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