Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Правда ли, что некоторые продукты могут привлечь беду в 2025-м arrow

Правда ли, что некоторые продукты могут привлечь беду в 2025-м

19 ноября 2024 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Действительно ли некоторые продукты на новогоднем столе могут привлечь беду в дом
Зеленая змея Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

На Новый год мы часто придерживаемся традиций и верований, что определенные продукты могут повлиять на удачу в новом году. Действительно ли некоторые блюда могут привлечь беду в дом? Узнайте, каких продуктов лучше избегать на новогоднем столе, чтобы встретить год Змеи с удачей и благополучием.

Новини.LIVE расскажут о секретах успешного праздника.

Читайте также:

Празднование Нового года — это не только время веселья и радости, но и период, когда многие стараются придерживаться особых традиций и верований. Одним из них является убеждение, что определенные продукты на новогоднем столе могут повлиять на успех, удачу и даже благополучие семьи в будущем году. Правда ли это или просто миф? Давайте разберемся.

Символика года и его влияние на выбор блюд

По восточному календарю каждый год связан с определенным животным, которое считается символом года. В 2025 году это будет год Деревянной Змеи — существа умного, изящного и чрезвычайно чувствительного. Согласно традициям, важно учитывать предпочтения и антипатии символа года, чтобы привлечь его благосклонность.

Змея символизирует мудрость, гибкость и покой, поэтому блюда на праздничном столе должны быть изысканными, разнообразными и одновременно простыми в исполнении. Но есть продукты, которые по поверьям могут "раздражать" символ года, что считается плохим знаком.

Какие продукты лучше исключить

какие продукты поставить на новогодний стол 2025
Символ 2025 года. Фото: Freepik

Мясо рептилий или их близких родственников

Если вы хотите привлечь благосклонность Змеи, избегайте употребления ассоциирующегося с ней мяса — это может быть, например, лягушачьи лапки или змеиное мясо. Такие блюда считаются символом неуважения к хозяйке года.

Горькая пища или чрезмерно острые блюда

Змея любит гармонию, поэтому слишком агрессивный вкус может оказаться неуместным. Лучше отдать предпочтение мягким, сбалансированным по вкусу блюдам.

Продукты с резким запахом

Лук, чеснок в большом количестве или рыба с сильным запахом могут создать нежелательную атмосферу. В новогоднюю ночь лучше избегать таких блюд или приготовить их максимально щепетильно.

Как приготовить стол, привлекающий удачу

Зелень символизирует гармонию и процветание. Блюда со свежими салатами, овощными закусками или даже гарниры из овощей не только украсят стол, но станут своеобразным "подарком" для символа года.

Блюда с золотистыми элементами

Золото символизирует богатство, поэтому добавьте к блюдам кукурузу, апельсины или даже орехи меда.

Рыба и морепродукты

Змея водится в теплых краях, поэтому морепродукты уместны. К примеру, салаты с креветками или запеченная рыба могут стать центральным блюдом.

Привлекают ли продукты беду

Хотя в суевериях есть доля выдумки, соблюдение этих рекомендаций поможет создать праздничную атмосферу и сделать ваш стол действительно тематическим. Важно помнить, что символика года — это больше о гармонии и внимании к деталям, а не о строгих запретах.

Настоящий секрет успешного праздника — это атмосфера радости, семейного тепла и искренних пожеланий. Змея, как символ года, несомненно оценит старания и подарит вам благосклонность и удачу.

Раньше мы писали о меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь удачу и деньги.

Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025.

приметы еда Астрология Новый год 2025 2025 год Зеленая Деревянная Змея

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:58 Об Украине почти ничего — что содержится в коммюнике саммита G20

20:41 Квасница забил красивый гол в ворота Италии — видео

20:34 Украинцев предупредили о безумном ветре — прогноз на завтра

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

20:06 Суркис и Шевченко в запасе на матч Украины с Нидерландами

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

20:06 Макрон пожал руку Лаврову — неожиданный момент саммита G20

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

20:00 Справка о ранениях во время войны — как и где ее получить

19:47 Коллекция на миллион — из Одессы пытались вывезти ценные монеты

19:41 Харлан "похоронили" в сети — олимпийская чемпионка отреагировала

20:58 Об Украине почти ничего — что содержится в коммюнике саммита G20

20:41 Квасница забил красивый гол в ворота Италии — видео

20:34 Украинцев предупредили о безумном ветре — прогноз на завтра

20:06 Суркис и Шевченко в запасе на матч Украины с Нидерландами

20:06 Макрон пожал руку Лаврову — неожиданный момент саммита G20

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

20:00 Справка о ранениях во время войны — как и где ее получить

19:47 Коллекция на миллион — из Одессы пытались вывезти ценные монеты

19:41 Харлан "похоронили" в сети — олимпийская чемпионка отреагировала

19:27 Google определил лучшие игры и приложения 2024 года — список

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо