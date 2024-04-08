Які корисні властивості у айрану

Кисломолочний напій. Фото: Freepik

Останнім часом на полицях супермаркетів поруч із кисломолочними продуктами можна помітити й айран. Чим він відрізняється від звичного кефіру або йогурту, давайте розбиратися разом.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Айран — це традиційний напій, широко поширений у країнах Близького Сходу та деяких регіонах Центральної та Південної Азії. Цей освіжаючий напій виготовляється шляхом змішування кисломолочних продуктів, таких як йогурт або кефір, з водою та сіллю. Густота і смак айрану можуть змінюватись в залежності від рецепту, але в цілому цей напій має легку консистенцію та приємний кислуватий смак.

Травлення та здоров'я кишечника

Айран є багатим джерелом пробіотиків, таких як лактобактерії та біфідобактерії, які сприяють здоровому балансу мікрофлори в кишечнику. Пробіотики допомагають покращувати травлення, знижувати запалення у кишечнику та зміцнювати імунітет.

Поживність

Айран містить багато корисних поживних речовин, включаючи білки, кальцій, калій, вітаміни групи B та інші. Ці елементи необхідні для підтримки здоров'я кісток, м'язів, серця і нервової системи.

Підтримує водний баланс

Завдяки високому вмісту води, айран чудово справляється із зневодненням організму та підтримує його гідратацію. Особливо цей напій дуже цінний у спеку.

Кисломолочний напій. Фото: Freepik

Зниження апетиту

Дослідження показують, що айран може допомогти контролювати апетит та сприяти зниженню ваги завдяки своєму низькому вмісту калорій, при цьому він чудово насичує організм.

Зміцнення імунітету

Завдяки своїм антибактеріальним та протизапальним властивостям, айран допомагає організму боротися з інфекціями та зміцнювати імунну систему.

Кому не можна пити айран

Хоча айран є корисним напоєм для більшості людей, є деякі категорії людей, яким варто обмежити його споживання або уникати взагалі.

Люди з лактозною нестерпністю

Айран виробляється з йогурту чи кефіру, які містять лактозу — молочний цукор. Люди з лактозною непереносимістю можуть відчувати дискомфорт у животі, здуття та діарею при вживанні айрану через неможливість переробки лактози.

Люди з алергією на молочні продукти

Вживання айрану може викликати алергічну реакцію у людей, які страждають на алергію на молоко або молочні продукти. Це може проявлятися у вигляді сверблячки, кропив'янки, набряку обличчя або утруднення дихання.

Кисломолочний напій. Фото: Freepik

Люди із захворюваннями травної системи

Деякі люди із захворюваннями шлунка, такими як виразкова хвороба або гастрит, можуть відчувати дискомфорт або загострення симптомів після вживання айрану через його кислотність.

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