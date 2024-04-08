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Чем полезен айран и кому нельзя его пить

8 апреля 2024 06:45
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Янина Томенко
Редактор
Какие полезные свойства у айрана
Кисломолочный напиток. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

В последнее время на полках супермаркетов рядом с кисломолочными продуктами можно заметить и айран. Чем же он отличается от привычного кефира или йогурта, давайте разбираться вместе. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Айран — это традиционный напиток, широко распространенный в странах Ближнего Востока и некоторых регионах Центральной и Южной Азии. Этот освежающий напиток изготавливается путем смешивания кисломолочных продуктов, таких как йогурт или кефир, с водой и солью. Густота и вкус айрана могут варьироваться в зависимости от рецепта, но в целом это напиток имеет легкую консистенцию и приятный кисловатый вкус.

Пищеварение и здоровье кишечника

Айран является богатым источником пробиотиков, таких как лактобактерии и бифидобактерии, которые способствуют здоровому балансу микрофлоры в кишечнике. Пробиотики помогают улучшать пищеварение, снижать воспаление в кишечнике и укреплять иммунитет.

Питательность

Айран содержит множество полезных питательных веществ, включая белки, кальций, калий, витамины группы B и другие. Эти элементы необходимы для поддержания здоровья костей, мышц, сердца и нервной системы.

Поддерживает водный баланс

Благодаря высокому содержанию воды, айран отлично справляется с обезвоживанием организма и поддерживает его гидратацию. В особенности этот напиток очень ценный  в жаркую погоду. 

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Кисломолочный напиток. Фото: Freepik

Снижение аппетита

Исследования показывают, что айран может помочь контролировать аппетит и способствовать снижению веса благодаря своему низкому содержанию калорий, при этом он прекрасно насыщает организм. 

Укрепление иммунитета

Благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам, айран помогает организму бороться с инфекциями и укреплять иммунную систему.

Кому нельзя пить айран 

Хотя айран является полезным напитком для большинства людей, есть некоторые категории людей, которым стоит ограничить его потребление или избегать его вообще.

Люди с лактозной непереносимостью

Айран производится из йогурта или кефира, которые содержат лактозу — молочный сахар. Люди с лактозной непереносимостью могут испытывать дискомфорт в животе, вздутие и диарею при употреблении айрана из-за невозможности переработки лактозы.

Люди с аллергией на молочные продукты

Употребление айрана может вызвать аллергическую реакцию у людей, страдающих аллергией на молоко или молочные продукты. Это может проявляться в виде зуда, крапивницы, отека лица или затруднения дыхания.

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Кисломолочный напиток. Фото: Freepik

Люди с заболеваниями пищеварительной системы

Некоторые люди с заболеваниями желудка, такими как язвенная болезнь или гастрит, могут испытывать дискомфорт или обострение симптомов после употребления айрана из-за его кислотности.

Ранее мы писали, чем полезен кефир и кому нельзя его пить

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еда
здоровье
молочные продукты
кефир
айран

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