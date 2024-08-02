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Чим корисний кавун — неочевидна користь для здоров'я

2 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чим корисний кавун – про користь для здоров'я
Дівчина їсть кавун. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Кавун не тільки освіжає в спекотний день, але й має низку менш очевидних корисних властивостей, які роблять його цінним продуктом для здоров'я. 

Новини.LIVE розкажуть, чим корисний кавун.

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Підтримка серцево-судинної системи

Кавун багатий на цитрулін, амінокислоту, яка сприяє розширенню кровоносних судин і поліпшенню кровотоку. Це допомагає знижувати артеріальний тиск та зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

чим корисний кавун
Чоловік і жінка. Фото: Freepik

Антиоксидантні властивості

Кавун містить лікопін, потужний антиоксидант, який допомагає захищати клітини від ушкоджень вільними радикалами. Лікопін також пов'язують із зменшенням ризику деяких видів раку, особливо простати.

Підтримка здоров'я шкіри

Вітамін А та С, присутні в кавуні, відіграють важливу роль у підтримці здоров'я шкіри. Вітамін А сприяє відновленню та зростанню нових клітин шкіри, а вітамін С стимулює вироблення колагену, що робить шкіру пружною та здоровою.

Поліпшення травлення

Високий вміст води та клітковини в кавуні сприяє поліпшенню травлення та запобігає запорам. Вода допомагає підтримувати гідратацію, а клітковина стимулює нормальну роботу кишківника.

чим корисний кавун для здоров'я
Шматочки кавуна. Фото: Freepik

Зниження запалення

Флавоноїди і каротиноїди в кавуні мають протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити запалення в організмі. Це особливо корисно для людей із хронічними запальними захворюваннями.

Підтримка імунної системи

Багатий на вітамін С, кавун сприяє зміцненню імунної системи. Вітамін С стимулює активність білих кров'яних клітин, що захищають організм від інфекцій.

Гідратація та баланс електролітів

Вміст електролітів, таких як калій та магній, допомагає підтримувати водно-електролітний баланс в організмі, особливо важливий після фізичної активності. Кавун відновлює запаси електролітів і запобігає зневодненню.

Підтримка зору

Каротиноїди, такі як бета-каротин, присутні в кавуні, сприяють підтримці здоров'я очей і запобігають віковим захворюванням, таким, як катаракта і макулярна дегенерація.

Зниження м'язової втоми

Цитрулін в кавуні також допомагає зменшити м'язову втому. Дослідження показують, що кавуновий сік може прискорити відновлення після фізичних навантажень та зменшити біль у м'язах.

Контроль ваги

Кавун має низьку калорійність та високий вміст води, що робить його чудовим продуктом для контролю ваги. Він забезпечує відчуття ситості, не додаючи зайвих калорій у раціон.

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13:09 Окупанти обстріляли Куп'янськ на Харківщині — в ОВА повідомили про загиблу

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