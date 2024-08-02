Чем полезен арбуз — про пользу для здоровья

Девушка ест арбуз. Фото: Freepik

Арбуз не только освежает в жаркий день, но и обладает рядом менее очевидных полезных свойств, которые делают его ценным продуктом для здоровья.

Новини.LIVE расскажут, чем полезен арбуз.

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Поддержка сердечно-сосудистой системы

Арбуз богат цитруллином, аминокислотой, которая способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению кровотока. Это помогает снижать артериальное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Антиоксидантные свойства

Арбуз содержит ликопин, мощный антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждений свободными радикалами. Ликопин также связывают с уменьшением риска некоторых видов рака, особенно простаты.

Поддержка здоровья кожи

Витамин А и С, присутствующие в арбузе, играют важную роль в поддержании здоровья кожи. Витамин А способствует восстановлению и росту новых клеток кожи, а витамин С стимулирует выработку коллагена, что делает кожу упругой и здоровой.

Улучшение пищеварения

Высокое содержание воды и клетчатки в арбузе способствует улучшению пищеварения и предотвращает запоры. Вода помогает поддерживать гидратацию, а клетчатка стимулирует нормальную работу кишечника.

Кусочки арбуза. Фото: Freepik

Снижение воспаления

Флавоноиды и каротиноиды в арбузе обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме. Это особенно полезно для людей с хроническими воспалительными заболеваниями.

Поддержка иммунной системы

Богатый витамином С, арбуз способствует укреплению иммунной системы. Витамин С стимулирует активность белых кровяных клеток, которые защищают организм от инфекций.

Гидратация и баланс электролитов

Содержание электролитов, таких как калий и магний, помогает поддерживать водно-электролитный баланс в организме, особенно важный после физической активности. Арбуз восстанавливает запасы электролитов и предотвращает обезвоживание.

Поддержка зрения

Каротиноиды, такие как бета-каротин, присутствующие в арбузе, способствуют поддержанию здоровья глаз и предотвращают возрастные заболевания, такие как катаракта и макулярная дегенерация.

Снижение мышечной усталости

Цитруллин в арбузе также помогает уменьшить мышечную усталость. Исследования показывают, что арбузный сок может ускорить восстановление после физических нагрузок и уменьшить боль в мышцах.

Контроль веса

Арбуз имеет низкую калорийность и высокое содержание воды, что делает его отличным продуктом для контроля веса. Он обеспечивает ощущение сытости, не добавляя лишних калорий в рацион.

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