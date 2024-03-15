Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Чим корисний кефір та кому не можна його пити arrow

Чим корисний кефір та кому не можна його пити

15 березня 2024 06:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Кефір корисний, але далеко не для всіх, дізнайтеся, кому не бажаного його пити
Кефір у пляшці. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Кефір — це напій, який славиться своїми корисними властивостями та багатим складом. Однак, як і будь-який продукт, він має свої особливості та обмеження у вживанні. Давайте розберемося, яку користь приносить кефір і кому його вживання може бути небажаним.

Редакція Новини. LIVE підготували корисну інформацію про кефір.

Читайте також:

Кефір — це багате джерело пробіотиків, білка, кальцію та вітамінів групи B. Його регулярне вживання сприяє покращенню травлення, підтримці здорової мікрофлори кишечника та зміцненню імунітету.

Кефір, як і будь-який інший продукт, може мати певні негативні аспекти, особливо при надмірному споживанні чи вживанні людьми з певними захворюваннями чи станами здоров'я. Ось кілька потенційних шкідливих аспектів вживання кефіру.

Лактозна непереносимість

Кефір містить лактозу, тому людям з недостатнім рівнем лактази, ферменту, який розщеплює лактозу, може бути важко переносити його вживання, що може спричинити дискомфорт у шлунку, здуття, газоутворення та діарею.

Алергічні реакції

У деяких людей може виникати алергічна реакція на кефіру, такі як білок молока або молочний цукор (лактоза). Це може виявлятися у вигляді кропив'янки, свербежу, набряків, дихальних проблем та у більш важких випадках — анафілактичного шоку.

null
Кефір у пляшці та склянці. Фото: Freepik

Медичні протипоказання

Вживання кефіру може бути небажаним для людей з певними медичними станами, такими як синдром подразненого кишечника, виразкова хвороба шлунка або кишечника та інші захворювання, що вимагають обмеження молочних продуктів.

Проблеми із зберіганням

Кефір — це кисломолочний продукт, який може швидко псуватися при неправильному зберіганні або за температур вище рекомендованих. Кефір, що псується, може стати джерелом патогенних бактерій і спричинити харчове отруєння.

null
Кефір у пляшці та склянці. Фото: Freepik

Важливо пам'ятати, що кожна людина індивідуальна, і те, що шкідливе для одного, може бути безпечним для іншого. Перед внесенням значних змін до раціону, особливо якщо у вас є медичні проблеми, важливо проконсультуватися з лікарем.

Раніше ми писали, кому не можна їсти сир.

Також ми розповідали, скільки часу можна зберігати сире куряче філе у холодильнику.

здоров'я
лайфхаки
кисломолочний сир
молочні продукти
кефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше