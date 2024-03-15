Кефір корисний, але далеко не для всіх, дізнайтеся, кому не бажаного його пити

Кефір у пляшці. Фото: Freepik

Кефір — це напій, який славиться своїми корисними властивостями та багатим складом. Однак, як і будь-який продукт, він має свої особливості та обмеження у вживанні. Давайте розберемося, яку користь приносить кефір і кому його вживання може бути небажаним.

Редакція Новини. LIVE підготували корисну інформацію про кефір.

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Кефір — це багате джерело пробіотиків, білка, кальцію та вітамінів групи B. Його регулярне вживання сприяє покращенню травлення, підтримці здорової мікрофлори кишечника та зміцненню імунітету.

Кефір, як і будь-який інший продукт, може мати певні негативні аспекти, особливо при надмірному споживанні чи вживанні людьми з певними захворюваннями чи станами здоров'я. Ось кілька потенційних шкідливих аспектів вживання кефіру.

Лактозна непереносимість

Кефір містить лактозу, тому людям з недостатнім рівнем лактази, ферменту, який розщеплює лактозу, може бути важко переносити його вживання, що може спричинити дискомфорт у шлунку, здуття, газоутворення та діарею.

Алергічні реакції

У деяких людей може виникати алергічна реакція на кефіру, такі як білок молока або молочний цукор (лактоза). Це може виявлятися у вигляді кропив'янки, свербежу, набряків, дихальних проблем та у більш важких випадках — анафілактичного шоку.

Кефір у пляшці та склянці. Фото: Freepik

Медичні протипоказання

Вживання кефіру може бути небажаним для людей з певними медичними станами, такими як синдром подразненого кишечника, виразкова хвороба шлунка або кишечника та інші захворювання, що вимагають обмеження молочних продуктів.

Проблеми із зберіганням

Кефір — це кисломолочний продукт, який може швидко псуватися при неправильному зберіганні або за температур вище рекомендованих. Кефір, що псується, може стати джерелом патогенних бактерій і спричинити харчове отруєння.

Кефір у пляшці та склянці. Фото: Freepik

Важливо пам'ятати, що кожна людина індивідуальна, і те, що шкідливе для одного, може бути безпечним для іншого. Перед внесенням значних змін до раціону, особливо якщо у вас є медичні проблеми, важливо проконсультуватися з лікарем.

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