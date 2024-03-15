Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Чем полезен кефир и кому нельзя его пить arrow

Чем полезен кефир и кому нельзя его пить

15 марта 2024 06:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Кефир полезен, но далеко не для всех, узнайте кому не желательного его пить
Кефир в бутылке. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Кефир — это напиток, который славится своими полезными свойствами и богатым составом. Однако, как и у любого продукта, у него есть свои особенности и ограничения в употреблении. Давайте разберемся, какую пользу приносит кефир и для кого его употребление может быть нежелательным.

Редакция Новини.LIVE собрали полезную информацию про кефир. 

Читайте также:

Кефир — это богатый источник пробиотиков, белка, кальция и витаминов группы B. Его регулярное употребление способствует улучшению пищеварения, поддержанию здоровой микрофлоры кишечника и укреплению иммунитета. 

Кефир, как и любой другой продукт, может иметь определенные негативные аспекты, особенно при чрезмерном потреблении или употреблении людьми с определенными заболеваниями или состояниями здоровья. Вот несколько потенциальных вредных аспектов употребления кефира.

Лактозная непереносимость

Кефир содержит лактозу, поэтому людям с недостаточным уровнем лактазы, фермента, который расщепляет лактозу, может быть трудно переносить его употребление, что может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие, газообразование и диарею.

Аллергические реакции

У некоторых людей может возникать аллергическая реакция на составляющие кефира, такие как белок молока или молочный сахар (лактоза). Это может проявляться в виде крапивницы, зуда, отеков, дыхательных проблем и в более тяжелых случаях — анафилактического шока.

null
Кефир в бутылке и стакане. Фото: Freepik

Медицинские противопоказания

Употребление кефира может быть нежелательным для людей с определенными медицинскими состояниями, такими как синдром раздраженного кишечника, язвенная болезнь желудка или кишечника, и другие заболевания, требующие ограничения молочных продуктов.

Проблемы с хранением

Кефир — это кисломолочный продукт, который может быстро портиться при неправильном хранении или при температурах выше рекомендованных. Портящийся кефир может стать источником патогенных бактерий и вызвать пищевое отравление.

null
Кефир в бутылке и стакане. Фото: Freepik

Важно помнить, что каждый человек индивидуален, и то, что вредно для одного, может быть безопасным для другого. Перед внесением значительных изменений в рацион, особенно если у вас есть медицинские проблемы, важно проконсультироваться с врачом.

Ранее мы писали, кому нельзя есть творог

Также мы рассказывали, сколько времени можно хранить сырое куриное филе в холодильнике. 

здоровье
лайфхаки
творог
молочные продукты
кефир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше