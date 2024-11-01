Чим замінити яйця у випічці — найкращі альтернативи для ідеального результату

Булочки з маком. Фото: Freepik

Виникла потреба приготувати випічку без яєць? Існує чимало продуктів, які чудово замінюють яйця та зберігають ніжність і пухкість тіста. Розкриваємо найкращі альтернативи для вдалих десертів навіть без яєць.

Новини.LIVE розкажуть, що робити, якщо під рукою немає яєць. Завдяки цим альтернативам можна приготувати смачну випічку, яка сподобається всім.

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Замінити яйця у випічці — це важливе питання для тих, хто має алергію на них, дотримується веганської дієти або просто забув купити цей продукт. Яйця у випічці виконують кілька функцій: вони додають вологу, зв’язують інгредієнти, забезпечують підйом та надають випічці пухкості. Проте існує багато альтернатив, які можуть допомогти досягти подібних результатів.

Гречане або кукурудзяне борошно

Гречане або кукурудзяне борошно можна використовувати для заміни яєць у випічці. Для цього потрібно змішати 1 столову ложку борошна з 2 столовими ложками води. Це забезпечить зв’язуючу функцію, схожу на яйця, і підійде для приготування млинців, печива чи кексів.

Яблучне пюре

Яблучне пюре є чудовою альтернативою для заміни яєць у випічці. Використовується приблизно 1/4 склянки яблучного пюре для заміни одного яйця. Це не лише зберігає вологість тесту, але й додає легкий фруктовий смак. Яблучне пюре підходить для пирогів, кексів та інших десертів.

Бананове пюре

Бананове пюре, як і яблучне, може служити відмінною заміною. Для одного яйця використовують 1/4 склянки бананового пюре. Випічка з банановим пюре матиме легкий банановий аромат, що добре підійде для млинців, хліба та печива.

Приготування випічки. Фото: Freepik

Соєвий йогурт або інші рослинні йогурти

Соєвий йогурт, кокосовий або мигдальний йогурт також можуть замінити яйця. Використовується приблизно 1/4 склянки йогурту для одного яйця. Ці йогурти додадуть вологості і роблять тісто більш ніжним.

Насіння льону або чіа

Насіння льону і насіння чіа чудово підходять як заміна яєць у випічці завдяки своїй здатності утворювати гель у воді. Для цього потрібно змішати 1 столову ложку подрібненого насіння з 2,5 столовими ложками води і залишити на кілька хвилин, поки маса не загусне. Цей варіант підходить для печива та кексів.

Картопляне пюре

Картопляне пюре може бути хорошою альтернативою, особливо в хлібобулочних виробах. Для заміни одного яйця використовують 1/4 склянки картопляного пюре. Це додасть вологості та пухкості.

Тісто та млинці. Фото: Freepik

Кокосове молоко

Кокосове молоко — ще один чудовий варіант. Для заміни одного яйця потрібно використовувати 1/4 склянки кокосового молока. Це додає легкий кокосовий смак і робить випічку більш ніжною.

Газована вода або газоване пиво

Для додання пухкості тесту можна використовувати газовану воду або газоване пиво. 1/4 склянки може замінити одне яйце і допоможе зробити тісто легшим і повітряним.

Поради щодо використання замінників

При заміні яєць важливо враховувати, що різні інгредієнти можуть вплинути на смак, текстуру та вологість випічки. Рекомендується спробувати різні варіанти, щоб знайти найбільш підходящий для конкретного рецепту. Також слід звертати увагу на кількість вологи у випічці, оскільки деякі замінники можуть додати зайву вологу.

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