Чем заменить яйца в выпечке – лучшие альтернативы для идеального результата

Булочки с маком. Фото: Freepik

Возникла необходимость приготовить выпечку без яиц? Существует немало продуктов, которые отлично заменяют яйца и сохраняют нежность и рыхлость теста. Раскрываем самые лучшие альтернативы для удачных десертов даже без яиц.

Новини.LIVE расскажут, что делать, если под рукой нет яиц. Благодаря этим альтернативам можно приготовить вкусную выпечку, которая понравится всем.

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Заменить яйца в выпечке — это важный вопрос для тех, кто имеет аллергию на них, соблюдает веганскую диету или просто забыл купить этот продукт. Яйца в выпечке выполняют несколько функций: они добавляют влагу, связывают ингредиенты, обеспечивают подъем и придают выпечке рыхлость. Однако существует много альтернатив, которые могут помочь добиться подобных результатов.

Гречневая или кукурузная мука

Гречневую или кукурузную муку можно использовать для замены яиц в выпечке. Для этого нужно смешать 1 столовую ложку муки с 2 столовыми ложками воды. Это обеспечит связующую функцию, похожую на яйца, и подойдет для приготовления блинов, печенья или кексов.

Яблочное пюре

Яблочное пюре является отличной альтернативой для замены яиц в выпечке. Используется примерно 1/4 стакана яблочного пюре для замены одного яйца. Это не только сохраняет влажность теста, но и придает легкий фруктовый вкус. Яблочное пюре подходит для пирогов, кексов и других десертов.

Банановое пюре

Банановое пюре, как и яблочное, может служить отличной заменой. Для одного яйца используют 1/4 стакана бананового пюре. Выпечка из бананового пюре будет иметь легкий банановый аромат, который хорошо подойдет для блинов, хлеба и печенья.

Приготовление выпечки. Фото: Freepik

Соевый йогурт или другие растительные йогурты

Соевый йогурт, кокосовый или миндальный йогурт могут заменить яйца. Используется примерно 1/4 стакана йогурта для одного яйца. Эти йогурты придадут влажности и делают тесто более нежным.

Семена льна или чиа

Семена льна и семена чиа отлично подходят как замена яиц в выпечке благодаря своей способности образовывать гель в воде. Для этого нужно смешать 1 столовую ложку измельченных семян с 2,5 столовыми ложками воды и оставить на несколько минут, пока масса не загустеет. Этот вариант подходит для печенья и кексов.

Картофельное пюре

Картофельное пюре может быть хорошей альтернативой, особенно в хлебобулочных изделиях. Для замены одного яйца используют 1/4 стакана картофельного пюре. Это придаст влажности и рыхлости.

Тесто и блины. Фото: Freepik

Кокосовое молоко

Кокосовое молоко — еще один отличный вариант. Для замены одного яйца нужно использовать 1/4 стакана кокосового молока. Это придает легкий кокосовый вкус и делает выпечку более нежной.

Газированная вода или газированное пиво

Для добавления рыхлости теста можно использовать газировку или газированное пиво. 1/4 стакана может заменить одно яйцо и поможет сделать тесто более легким и воздушным.

Советы по использованию заменителей

При замене яиц важно учитывать, что разные ингредиенты могут повлиять на вкус, текстуру и влажность выпечки. Рекомендуется попробовать разные варианты, чтобы найти наиболее подходящий для конкретного рецепта. Также следует обращать внимание на количество влаги в выпечке, поскольку некоторые заменители могут добавить лишнюю влагу.

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