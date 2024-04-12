Дівчина в магазині. Фото: Freepik

Зараз час Великого посту, і багато хто задумується над питанням, якими продуктами можна замінити м'ясо. Також ці поради допоможуть тим, хто бажає відпочити від м'ясних страв.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Заміна м'яса у рецептах можлива з використанням різноманітних рослинних та інших білкових джерел, що надають альтернативу тваринним продуктам.

Овочі та нут. Фото: Freepik

Ось кілька популярних варіантів заміни м'яса та список продуктів, які можна використовувати.

Тофу

Тофу є одним із найпопулярніших м'ясних замінників серед веганів та вегетаріанців.

Сир тофу. Фото: Freepik

Він має ніжний смак та здатний брати на себе аромати та смаки інших інгредієнтів.

Для приготування страв з тофу вам знадобиться:

тофу (бажано екстра-твердий або твердий);

маринад (соєвий соус, часник, імбир, лимонний сік, що підсолоджує інгредієнт за смаком);

різні спеції та трави (куркума, кумін, паприка, орегано тощо).

Сейтан

Сейтан, або пшеничний білок, часто використовується як м'ясна заміна. Він має м'ясоподібну текстуру та добре вбирає аромати.

Для приготування страв із сейтаном знадобиться:

пшеничний глютен;

бульйон для варіння (овочевий або з овочевими спеціями);

різні спеції та приправи (паприка, часник, цибульний порошок тощо).

Гриби

Гриби також є відмінною заміною м'яса завдяки своїй насиченій текстурі та багатому смаку.

Печериці та петрушка. Фото: Freepik

Для використання грибів у рецептах можна використовувати:

печериці;

шиїтаке;

гриби Майтаки.

Боби та сочевиця

Боби та сочевиця є відмінними джерелами рослинного білка і можуть використовуватись у різних стравах.

Квасоля у тарілці. Фото: Freepik

Для приготування страв із бобами та сочевицею можна використовувати:

нут;

чорні боби;

червона сочевиця;

квасоля.

Використання цих інгредієнтів дозволяє приготувати різноманітні та смачні страви без використання м'яса. Крім того, вони збагачують раціон білками, вітамінами та мінералами.

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