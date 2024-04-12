Какими продуктами лучше всего заменить мясо

Девушка в магазине. Фото: Freepik

Сейчас время Великого поста, и многие задаются вопросом, какими продуктами можно заменить мясо. Также эти рекомендации помогут тем, кто желает отдохнуть от мясных блюд.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Замена мяса в рецептах возможна с использованием разнообразных растительных и других белковых источников, предоставляющих альтернативу животным продуктам.

Овощи и нут. Фото: Freepik

Вот несколько популярных вариантов замены мяса и список продуктов, которые можно использовать.

Тофу

Тофу является одним из самых популярных мясных заменителей среди веганов и вегетарианцев.

Сыр тофу. Фото: Freepik

Он имеет нежный вкус и способен принимать на себя ароматы и вкусы других ингредиентов.

Для приготовления блюд с тофу вам понадобится:

тофу (желательно экстра-твердый или жесткий);

маринад (соевый соус, чеснок, имбирь, лимонный сок, подслащивающий ингредиент по вкусу);

различные специи и травы (куркума, кумин, паприка, орегано и т.д).

Сейтан

Сейтан, или пшеничный белок, также часто используется как мясная замена. Он имеет мясоподобную текстуру и хорошо впитывает ароматы.

Для приготовления блюд с сейтаном понадобится:

пшеничный глютен;

бульон для варки (овощной или с овощными специями);

различные специи и приправы (паприка, чеснок, луковый порошок и т.д).

Грибы

Грибы также являются отличной заменой мяса благодаря своей насыщенной текстуре и богатому вкусу.

Шампиньоны и петрушка. Фото: Freepik

Для использования грибов в рецептах можно использовать:

шампиньоны;

шиитаке;

грибы Майтаке.

Бобы и чечевица

Бобы и чечевица являются отличными источниками растительного белка и могут использоваться в различных блюдах.

Фасоль в тарелке. Фото: Freepik

Для приготовления блюд с бобами и чечевицей можно использовать:

нут;

черные бобы;

красная чечевица;

фасоль.

Использование этих ингредиентов позволяет приготовить разнообразные и вкусные блюда без использования мяса. Кроме того, они обогащают рацион белками, витаминами и минералами.

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