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Чем можно заменить мясо в рецептах — список продуктов

12 апреля 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Какими продуктами лучше всего заменить мясо
Девушка в магазине. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Сейчас время Великого поста, и многие задаются вопросом, какими продуктами можно заменить мясо. Также эти рекомендации помогут тем, кто желает отдохнуть от мясных блюд. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Замена мяса в рецептах возможна с использованием разнообразных растительных и других белковых источников, предоставляющих альтернативу животным продуктам.

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Овощи и нут. Фото: Freepik

Вот несколько популярных вариантов замены мяса и список продуктов, которые можно использовать.

Тофу

Тофу является одним из самых популярных мясных заменителей среди веганов и вегетарианцев.

Тофу
Сыр тофу. Фото: Freepik

Он имеет нежный вкус и способен принимать на себя ароматы и вкусы других ингредиентов. 

Для приготовления блюд с тофу вам понадобится:

  • тофу (желательно экстра-твердый или жесткий);
  • маринад (соевый соус, чеснок, имбирь, лимонный сок, подслащивающий ингредиент по вкусу);
  • различные специи и травы (куркума, кумин, паприка, орегано и т.д).

Сейтан

Сейтан, или пшеничный белок, также часто используется как мясная замена. Он имеет мясоподобную текстуру и хорошо впитывает ароматы. 

Для приготовления блюд с сейтаном понадобится:

  • пшеничный глютен;
  • бульон для варки (овощной или с овощными специями);
  • различные специи и приправы (паприка, чеснок, луковый порошок и т.д).

Грибы

Грибы также являются отличной заменой мяса благодаря своей насыщенной текстуре и богатому вкусу. 

Грибы
Шампиньоны и петрушка. Фото: Freepik

Для использования грибов в рецептах можно использовать:

  • шампиньоны;
  • шиитаке;
  • грибы Майтаке.

Бобы и чечевица

Бобы и чечевица являются отличными источниками растительного белка и могут использоваться в различных блюдах. 

Диета
Фасоль в тарелке. Фото: Freepik

Для приготовления блюд с бобами и чечевицей можно использовать:

  • нут;
  • черные бобы;
  • красная чечевица;
  • фасоль.

Использование этих ингредиентов позволяет приготовить разнообразные и вкусные блюда без использования мяса. Кроме того, они обогащают рацион белками, витаминами и минералами.

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