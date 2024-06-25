Чим можна замінити сіль у раціоні — список інгредієнтів

Різні види солі. Фото: Freepik

Сіль є одним з основних інгредієнтів у більшості страв, оскільки вона посилює смак та допомагає зберігати продукти. Однак надмірне споживання солі може призвести до проблем зі здоров'ям, таких як підвищений артеріальний тиск, серцево-судинні захворювання та ниркові проблеми. Тому багато людей прагнуть скоротити кількість солі у своєму раціоні або знайти їй корисні замінники.

Новини.LIVE. розкажуть про кілька ефективних та смачних альтернатив солі.

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Заміна солі в раціоні можлива завдяки безлічі альтернативних продуктів та приправ. Лимонний сік, трави та спеції, морські водорості, соєвий соус, оцет, овочеві порошки та амінокислоти кокосу не лише допоможуть знизити споживання натрію, але й збагатять ваші страви новими смаками та ароматами. Експериментуйте з різними комбінаціями та насолоджуйтесь корисними та смачними стравами без зайвої солі.

Лимонний сік та цедра

Лимонний сік є відмінною заміною солі, так як додає яскравого свіжого смаку стравам. Його можна використовувати в салатах, маринадах, соусах та рибних стравах. Лимонна цедра також додає аромату і смаку, не додаючи при цьому натрій.

Лимони на столі. Фото: Freepik

Трави та спеції

Трави та спеції не лише збагачують страви ароматом і смаком, а й наповнюють їх корисними речовинами. Ви можете використовувати свіжі або сушені трави, такі як базилік, орегано, чебрець, розмарин, петрушка та кріп. Спеції як куркума, імбир, часник, цибуля, паприка та чорний перець також відмінно підходять для заміни солі.

Асорті спецій. Фото: Freepik

Морські водорості

Морські водорості, такі як норі, вакам і дульсе, містять природні мінерали і надають стравам солонуватого смаку. Вони також багаті на йод та інші важливі мікроелементи.

Соєвий соус та тамарі

Соєвий соус і тамарі (безглютенова версія соєвого соусу) надають стравам багатого смаку і можуть використовуватися замість солі в азіатських стравах, маринадах і соусах.

Оцет

Оцет, особливо яблучний, винний чи бальзамічний, може замінити сіль у салатах, маринадах та соусах. Він додає кислотність та посилює смак продуктів.

Натуральні овочеві порошки

Овочеві порошки, такі як порошок із селери, томатів або цибулі, можуть додати смаку та поживних речовин у ваші страви без додавання солі.

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