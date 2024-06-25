Чем можно заменить соль в рационе — список ингредиентов

Разные виды соли. Фото: Freepik

Соль является одним из основных ингредиентов в большинстве блюд, так как она усиливает вкус и помогает сохранять продукты. Однако избыточное потребление соли может привести к проблемам со здоровьем, таким как повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания и почечные проблемы. Поэтому многие люди стремятся сократить количество соли в своем рационе или найти ей полезные заменители.

Новини.LIVE. расскажут про несколько эффективных и вкусных альтернатив соли.

Читайте также:

Замена соли в рационе возможна благодаря множеству альтернативных продуктов и приправ. Лимонный сок, травы и специи, морские водоросли, соевый соус, уксус, овощные порошки и аминокислоты кокоса не только помогут снизить потребление натрия, но и обогатят ваши блюда новыми вкусами и ароматами. Экспериментируйте с различными комбинациями и наслаждайтесь полезными и вкусными блюдами без лишней соли.

Лимонный сок и цедра

Лимонный сок является отличной заменой соли, так как добавляет яркий, освежающий вкус блюдам. Его можно использовать в салатах, маринадах, соусах и рыбных блюдах. Лимонная цедра также добавляет аромат и вкус, не добавляя при этом натрий.

Лимоны на столе. Фото: Freepik

Травы и специи

Травы и специи не только придают блюдам аромат и вкус, но и обогащают их полезными веществами. Вы можете использовать свежие или сушеные травы такие как базилик, орегано, тимьян, розмарин, петрушка и укроп. Специи как куркума, имбирь, чеснок, лук, паприка и черный перец также отлично подходят для замены соли.

Ассорти специй. Фото: Freepik

Морская водоросль

Морская водоросль, такая как нори, вакаме и дульсе, содержит естественные минералы и придает блюдам солоноватый вкус. Она также богата йодом и другими важными микроэлементами.

Соевый соус и тамари

Соевый соус и тамари (безглютеновая версия соевого соуса) придают блюдам богатый умами вкус и могут использоваться вместо соли в азиатских блюдах, маринадах и соусах.

Уксус

Уксус, особенно яблочный, винный или бальзамический, может заменить соль в салатах, маринадах и соусах. Он добавляет кислотность и усиливает вкус продуктов.

Натуральные овощные порошки

Овощные порошки, такие как порошок из сельдерея, томатов или лука, могут добавить вкус и питательные вещества в ваши блюда без добавления соли.

Напомним, мы писали о том, как правильно закрыть огурцы с морковью по-корейски.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно консервировать острые баклажаны в томатном соусе.

Также мы сообщали о том, как закрыть вкусную кабачковую икру на зиму.