Чим замінити цукор у рецепті – список інгредієнтів

Кубики цукру. Фото: Freepik

У наш час багато хто прагне зменшити споживання цукру або повністю виключити його зі свого раціону з різних причин: здоров'я, дієтичні уподобання або просто бажання знизити кількість споживаних калорій. Існує безліч альтернатив цукру, які можна використовувати в домашніх умовах, не втрачаючи при цьому солодкий смак улюблених страв та напоїв.

Новини.LIVE розкажуть про кілька популярних замінників цукру.

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Замінники цукру різноманітні й можуть бути обрані залежно від ваших уподобань та вимог рецепта. Мед, кленовий сироп, сироп агави, стевія, кокосовий цукор, фініковий сироп, яблучне та бананове пюре — всі ці продукти можуть стати чудовою альтернативою цукру. Експериментуйте та знаходьте свої улюблені поєднання, щоб насолоджуватися солодким смаком без зайвого цукру.

Мед

Натуральний продукт із багатим смаком. Містить антиоксиданти, вітаміни та мінерали. Має протизапальні та антимікробні властивості.

Чай та мед. Фото: Freepik

Мед можна використовувати у випічці, напоях, маринадах та соусах. При заміні цукру на мед використовуйте співвідношення 1:0,75 (наприклад, 1 чашка цукру = 3/4 чашки меду). Врахуйте, що мед солодший, ніж цукор, і може надавати стравам специфічного смаку.

Кленовий сироп

Натуральний продукт із багатим ароматом. Містить антиоксиданти та мінерали, такі як цинк та марганець.

Кленовий сироп можна додавати у випічку, каші, йогурти та напої. Використовуйте співвідношення 1:0,75 (1 чашка цукру = 3/4 чашки кленового сиропу).

Зменште кількість рідини в рецепті, оскільки сироп більш рідкий, ніж цукор.

Сироп агави

Низький глікемічний індекс, що робить його більш підходящим для людей із діабетом. Солодший, ніж цукор, тому потрібна менша кількість.

Підходить для випікання, напоїв та десертів. Використовуйте співвідношення 1:0,5 (1 чашка цукру = 1/2 чашки сиропу агави). Зменште кількість рідини в рецепті.

Стевія

Натуральний замінник цукру з нульовою калорійністю. Не підвищує рівень цукру в крові, що робить його безпечним для діабетиків.

Кубики цукру. Фото: Freepik

Стевія продається як порошок, краплі чи таблетки. 1 чайна ложка стевії замінює близько 1 чашки цукру (перевірте рекомендації на упаковці).

Підходить для солодких напоїв, десертів та випічки.

Кокосовий цукор

Натуральний продукт із низьким глікемічним індексом. Багатий мінералами та вітамінами, такими як залізо, цинк та калій.

Кубики цукру. Фото: Freepik

Можна використовувати у випічці, напоях та десертах. Використовуйте у співвідношенні 1:1, як і звичайний цукор.

Фініковий сироп

Натуральний продукт з високим вмістом клітковини, вітамінів та мінералів. Має карамельний смак, який надає стравам особливої нотки.

Підходить для випікання, солодких соусів та десертів. Використовуйте у співвідношенні 1:1.

Яблучне пюре

Натуральний замінник цукру із низьким вмістом калорій. Багатий на клітковину, вітаміни та антиоксиданти.

Яблука у кошику. Фото: Freepik

Підходить для випікання та десертів. Використовуйте у співвідношенні 1:1, але зменште кількість рідини у рецепті.

Бананове пюре

Натуральний продукт із високим вмістом вітамінів та мінералів. Надає стравам м'яку текстуру та насолоду.

Нарізаний банан. Фото: Freepik

Підходить для випікання та десертів. Використовуйте у співвідношенні 1:1, але зменште кількість рідини у рецепті.

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