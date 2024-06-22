Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Чем можно заменить сахар в домашних условиях arrow

Чем можно заменить сахар в домашних условиях

22 июня 2024 08:30
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Чем заменить сахар в рецепте — список ингредиентов
Кубики сахара. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

В наше время многие стремятся уменьшить потребление сахара или полностью исключить его из своего рациона по различным причинам: здоровье, диетические предпочтения или просто желание снизить количество потребляемых калорий. Существует множество альтернатив сахару, которые можно использовать в домашних условиях, не теряя при этом сладкий вкус любимых блюд и напитков. 

Новини.LIVE расскажут про несколько популярных заменителей сахара.

Читайте также:

Заменители сахара разнообразны и могут быть выбраны в зависимости от ваших предпочтений и требований рецепта. Мед, кленовый сироп, сироп агавы, стевия, кокосовый сахар, финиковый сироп, яблочное и банановое пюре — все эти продукты могут стать отличной альтернативой сахару. Экспериментируйте и находите свои любимые сочетания, чтобы наслаждаться сладким вкусом без лишнего сахара.

Мед

Натуральный продукт с богатым вкусом. Содержит антиоксиданты, витамины и минералы. Имеет противовоспалительные и антимикробные свойства.

Чай с медом
Чай и мед. Фото: Freepik

Мед можно использовать в выпечке, напитках, маринадах и соусах. При замене сахара на мед, используйте соотношение 1:0,75 (например, 1 чашка сахара = 3/4 чашки меда). Учтите, что мед более сладкий, чем сахар, и может придавать блюдам специфический вкус.

Кленовый сироп

Натуральный продукт с богатым ароматом. Содержит антиоксиданты и минералы, такие как цинк и марганец.

Кленовый сироп можно добавлять в выпечку, каши, йогурты и напитки. Используйте соотношение 1:0,75 (1 чашка сахара = 3/4 чашки кленового сиропа).

Понизьте количество жидкости в рецепте, так как сироп более жидкий, чем сахар.

Сироп агавы

Низкий гликемический индекс, что делает его более подходящим для людей с диабетом. Более сладкий, чем сахар, поэтому требуется меньшее количество.

Подходит для выпечки, напитков и десертов. Используйте соотношение 1:0,5 (1 чашка сахара = 1/2 чашки сиропа агавы). Понизьте количество жидкости в рецепте.

Стевия

Натуральный заменитель сахара с нулевой калорийностью. Не повышает уровень сахара в крови, что делает его безопасным для диабетиков.

null
Кубики сахара. Фото: Freepik

Стевия продается в виде порошка, капель или таблеток. 1 чайная ложка стевии заменяет около 1 чашки сахара (проверьте рекомендации на упаковке).

Подходит для сладких напитков, десертов и выпечки.

Кокосовый сахар

Натуральный продукт с низким гликемическим индексом. Богат минералами и витаминами, такими как железо, цинк и калий.

null
Кубики сахара. Фото: Freepik

Можно использовать в выпечке, напитках и десертах. Используйте в соотношении 1:1, как и обычный сахар.

Финиковый сироп

Натуральный продукт с высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов. Имеет карамельный вкус, который придает блюдам особую нотку.

Подходит для выпечки, сладких соусов и десертов. Используйте в соотношении 1:1.

Яблочное пюре

Натуральный заменитель сахара с низким содержанием калорий. Богат клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

Яблоки
Яблоки в корзине. Фото: Freepik

Подходит для выпечки и десертов. Используйте в соотношении 1:1, но уменьшите количество жидкости в рецепте.

Банановое пюре

Натуральный продукт с высоким содержанием витаминов и минералов. Придает блюдам мягкую текстуру и сладость.

Бананы
Нарезанный банан. Фото: Freepik

Подходит для выпечки и десертов. Используйте в соотношении 1:1, но уменьшите количество жидкости в рецепте.

Ранее мы писали, почему обычный уксус лучше заменить яблочным.

Еще мы рассказывали про три способа, как исправить жидкое пюре

Также мы писали, как готовить замороженные котлеты на сковороде

сахар
лайфхаки
сахарозаменитель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту