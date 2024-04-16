Чим замінити вершки - прості рецепти на молоці, олії та сметані.

Вершки та полуниця. Фото: Freepik

Молочні вершки використовуються у приготуванні багатьох страв. Але що робити, якщо вони закінчились у самому процесі? Ми розповімо, якими продуктами їх можна замінити.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Чим замінити вершки

Варіанти заміни вершків можуть бути різноманітні та доступні, якщо немає можливості використовувати їх у рецепті. Вершки відіграють ключову роль у солодких та солоних стравах, але їх можна успішно замінити іншими інгредієнтами, що є під рукою.

Варто пам'ятати, що вершки — це жирне відшаровування молока, тому якщо у вас є молочні продукти, ними замінити буде простіше за все.

Молочні продукти. Фото: Freepik

Жирне молоко

Якщо вам потрібна лише невелика кількість вершків для солоної страви, чудовою заміною може бути дуже жирне молоко. Додайте його в пропорції 1:1, і ви отримаєте схожий результат. Цей метод особливо підходить для тушкування м'яса, приготування пасти чи вершкових соусів.

Вершки в тарілці. Фото: Freepik

Жирне молоко та вершковий сир

Для кремів та десертів суміш жирного молока та вершкового масла може замінити вершки. Для досягнення правильної консистенції влийте жирне молоко в каструлю в такому ж обсязі, як потрібно вершків в рецепті, потім додайте вершкове масло. Розігрійте суміш і збийте міксером протягом двох-трьох хвилин.

Сметана

Якщо вдома є сметана, її можна використати замість вершків у рецепті. Однак на це потрібно трохи більше часу. Покладіть кілька шарів марлі на миску, потім налийте сметану.

Загорніть сметану в марлю і залиште стікати на 8-10 годин.

Вранці збийте суміш з цукром або цукровою пудрою.

Йогурт, кефір чи жирне молоко

Для приготування тіста вершки можна замінити на йогурт, кефір або жирне молоко. У цьому випадку бажано вибирати продукти без добавок та підсолоджувачів.

Згущене молоко

Для випічки та солодких страв вершки можна замінити згущеним молоком, хоча воно погано збивається. Якщо немає інших інгредієнтів, його можна використовувати у пропорції 1:1.

Кокосові вершки

Кокосові вершки також підійдуть як заміна, але для досягнення правильної консистенції їх слід залишити в холодильнику на 8-12 годин. Вранці видаліть рідину, яка не замерзла, і використовуйте суміш у рецепті у співвідношенні 1:1. Кокосові вершки чудово підходять для приготування солодких страв.

Вершковий сир

Якщо у вас тільки вершковий сир під рукою, його можна використовувати лише для солоних рецептів, таких як супи, соуси та інші. Замініть вершки на вершковий сир у пропорції 1:1.

Грецький йогурт і жирне молоко

Для солоних та солодких страв можна використовувати універсальну суміш грецького йогурту та жирного молока, яка максимально нагадує вершки. Просто змішайте обидва інгредієнти в рівних кількостях. Важливо не нагрівати та не збивати суміш, щоб вона не згорнулася.

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