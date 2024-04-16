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Чем можно заменить сливки — понадобится масло и молоко

16 апреля 2024 06:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Чем заменить сливки — простые рецепты на молоке, масле и сметане
Сливки и клубника. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Молочные сливки используются в приготовлении многих блюд. Но что делать, если они закончились в самом процессе? Мы расскажем, какими продуктами их можно заменить. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Чем заменить сливки

Варианты замены сливок могут быть разнообразные и доступные, если нет возможности использовать их в рецепте. Сливки играют ключевую роль в сладких и соленых блюдах, но их можно успешно заменить другими ингредиентами, находящимися под рукой.

Стоит помнить, что сливки — это жирное отслаивание молока, поэтому если у вас есть молочные продукты, ими заменить будет проще всего.

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Молочные продукты. Фото: Freepik

Жирное молоко

Если вам требуется лишь небольшое количество сливок для соленого блюда, отличной заменой может быть очень жирное молоко. Добавьте его в пропорции 1:1, и вы получите схожий результат. Этот метод особенно подходит для тушения мяса, приготовления пасты или сливочных соусов.

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Сливки в тарелке. Фото: Freepik

Жирное молоко и сливочный сыр

Для кремов и десертов, смесь жирного молока и сливочного масла может заменить сливки. Для достижения правильной консистенции, влейте жирное молоко в кастрюлю в таком же объеме, как требовалось сливок в рецепте, затем добавьте сливочное масло. Разогрейте смесь и взбейте миксером в течение двух-трех минут.

Сметана

Если в доме есть сметана, ее можно использовать вместо сливок в рецепте. Однако на это потребуется немного больше времени. Положите несколько слоев марли на миску, затем налейте сметану.

Заверните сметану в марлю и оставьте стекать на 8-10 часов.

Утром взбейте получившуюся смесь с сахаром или сахарной пудрой.

Йогурт, кефир или жирное молоко 

Для приготовления теста сливки можно заменить йогуртом, кефиром или жирным молоком. В этом случае желательно выбирать продукты без добавок и подсластителей.

Сгущенное молоко 

Для выпечки и сладких блюд сливки можно заменить сгущенным молоком, хотя оно плохо взбивается. Если нет других ингредиентов, его можно использовать в пропорции 1:1.

Кокосовые сливки

Кокосовые сливки также подойдут в качестве замены, но для достижения правильной консистенции их следует оставить в холодильнике на 8-12 часов. Утром удалите жидкость, которая не замерзла, и используйте получившуюся смесь в рецепте в соотношении 1:1. Кокосовые сливки отлично подходят для приготовления сладких блюд.

Сливочный сыр

Если у вас только сливочный сыр под рукой, его можно использовать только для соленых рецептов, таких как супы, соусы и другие. Замените сливки на сливочный сыр в пропорции 1:1.

Греческий йогурт и жирное молоко

Для соленых и сладких блюд можно использовать универсальную смесь греческого йогурта и жирного молока, которая максимально напоминает сливки. Просто смешайте оба ингредиента в равных количествах. Важно не нагревать и не взбивать смесь, чтобы она не свернулась.

Ранее мы писали, чем полезен кефир и кому нельзя его пить

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