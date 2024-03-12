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Чим небезпечна пліснява на овочах у холодильнику

12 березня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Що робити, якщо в холодильнику завелася пліснява
Продукти у холодильнику. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Цвіль на овочах у холодильнику — не лише неприємне явище, а й потенційна небезпека для здоров'я. Її поява може бути наслідком неправильного зберігання овочів, а наявність грибкових спор у повітрі може призвести до зараження їжі. Тому важливо знати, як запобігти росту плісняви та правильно зберігати продукти в холодильнику.

Новини.LIVE зібрали кілька рекомендацій, як позбутися плісняви в холодильнику.

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Чому на овочах у холодильнику з'являється цвіль

Цвіль на овочах у холодильнику може з'явитися з кількох причин. Одна з головних причин — неправильне зберігання, коли овочі залишаються надто довго вологими та теплими. Це створює ідеальні умови для розмноження грибків. Також пліснява може з'явитися через зараження овочів грибковими спорами з повітря або від інших заражених овочів у холодильнику.

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Продукти у холодильнику. Фото: Freepik

Поява плісняви в холодильнику становить небезпеку з кількох причин. Якщо на стінах та полицях холодильника утворилися чорні плями, це свідчить про наявність плісняви, яка є видом грибків, що розмножуються спорами.

Зустрічаються різні види плісняви, включаючи:

  • чорну;
  • червону;
  • білу;
  • зелену;
  • більш рідкісні жовту, рожеву, сіру та блакитну.

Цвіль може розвиватися на різних продуктах у холодильнику, включаючи крупи, хліб, фрукти, овочі, кисломолочні продукти, варення та рибу, особливо чорна пліснява, яка найчастіше виявляється на його поверхнях.

Вологі та темні умови всередині холодильника створюють сприятливе середовище для росту грибків, а також недостатнє охолодження та надлишковий конденсат можуть сприяти їх розмноженню.

Небезпека цвілі для здоров'я

Відомо, що грибки становлять серйозну небезпеку для організму, включаючи ризик алергічних реакцій, вплив на імунну систему, проблеми зі шлунково-кишковим трактом, захворювання дихальних шляхів, а також можливість харчових отруєнь.

Поява грибкових наростів у холодильнику може заразити продукти, що призведе до їх швидкого псування та неприємного запаху при відкритті дверцят. Крім того, естетично чорні плями не надають привабливості холодильнику.

Як позбутися цвілі в холодильнику

Для боротьби з пліснявою в холодильнику можна користуватися народними засобами.

Ефективними варіантами є перекис водню, харчова сода (розведена у теплій воді), господарське мило, нашатирний спирт, сік лимона або лимонна кислота, які необхідно рясно нанести на забруднені поверхні та дати трохи висохнути (5-10 хвилин), після чого ретельно промити чистою водою, висушити та провітрити приміщення.

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Продукти у холодильнику. Фото: Freepik

Перед початком процедури очищення необхідно вимкнути та розморозити холодильник, витягти продукти та видалити залишки їжі та бруд із поверхонь. Використання сучасних мийних та дезінфекційних засобів також може значно спростити процес збирання та підвищити його ефективність.

Раніше ми писали як прибрати будинок та вимити посуд за допомогою оцту.

Також розповідали, як очистити праску від накипу за допомогою звичайної солі.

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їжа
здоров'я
холодильник
зберігання продуктів
пліснява

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