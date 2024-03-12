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Чем опасна плесень на овощах в холодильнике

12 марта 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Что делать, если в холодильнике завелась плесень
Продукты в холодильнике. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Плесень на овощах в холодильнике — не только неприятное явление, но и потенциальная опасность для здоровья. Ее появление может быть следствием неправильного хранения овощей, а наличие грибковых спор в воздухе может привести к заражению пищи. Поэтому важно знать, как предотвратить рост плесени и правильно хранить продукты в холодильнике. 

Новини.LIVE собрали несколько рекомендаций, как избавиться от плесени в холодильнике. 

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Почему на овощах в холодильнике появляется плесень

Плесень на овощах в холодильнике может появиться по нескольким причинам. Одна из главных причин — неправильное хранение, когда овощи остаются слишком долго влажными и теплыми. Это создает идеальные условия для размножения грибков. Также плесень может появиться из-за заражения овощей грибковыми спорами из воздуха или от других зараженных овощей в холодильнике.

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Продукты в холодильнике. Фото: Freepik

Появление плесени в холодильнике представляет опасность по нескольким причинам. Если на стенах и полках холодильника образовались черные пятна, это свидетельствует о наличии плесени, которая является видом грибков, размножающихся спорами.

Встречаются разные виды плесени включая:

  • черную;
  • красную;
  • белую;
  • зеленую;
  • более редкие желтую, розовую, серую и голубую.

Плесень может развиваться на различных продуктах в холодильнике, включая крупы, хлеб, фрукты, овощи, кисломолочные продукты, варенье и рыбу, особенно черная плесень, чаще всего обнаруживаемая на его поверхностях.

Влажные и темные условия внутри холодильника создают благоприятную среду для роста грибков, а также недостаточное охлаждение и избыточный конденсат могут способствовать их размножению.

Опасность плесени для здоровья 

Известно, что грибки представляют серьезную опасность для организма, включая риск аллергических реакций, воздействие на иммунную систему, проблемы с желудочно-кишечным трактом, заболевания дыхательных путей, а также возможность пищевых отравлений.

Появление грибковых наростов в холодильнике может заразить продукты, что приведет к их быстрой порче и неприятному запаху при открытии дверцы. Кроме того, эстетически черные пятна не придают привлекательности холодильнику.

Как избавиться от плесени в холодильнике 

Для борьбы с плесенью в холодильнике можно воспользоваться народными средствами.

Эффективными вариантами являются перекись водорода, пищевая сода (разведенная в теплой воде), хозяйственное мыло, нашатырный спирт, сок лимона или лимонная кислота, которые необходимо обильно нанести на загрязненные поверхности и дать немного высохнуть (5-10 минут), после чего тщательно промыть чистой водой, высушить и проветрить помещение.

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Продукты в холодильнике. Фото: Freepik

Перед началом процедуры очистки необходимо отключить и разморозить холодильник, извлечь продукты и удалить остатки пищи и грязь с поверхностей. Использование современных моющих и дезинфицирующих средств также может значительно упростить процесс уборки и повысить ее эффективность.

Ранее мы писали как убрать дом и вымыть посуду с помощью уксуса.

Также рассказывали, как очистить утюг от накипи с помощью обыкновенной соли.

продукты
еда
здоровье
холодильник
хранение продуктов
плесень

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