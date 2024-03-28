Чим можна замінити майонез у домашніх умовах

Майонез та зелень. Фото: Freepik

Буває таке, що при приготуванні страви вам знадобився майонез, але його не було в холодильнику. Існує кілька простих ідей, чим можна замінити майонез.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Існує кілька чудових варіантів, які можна використовувати в кулінарії замість майонезу, особливо якщо ви хочете уникнути його високого вмісту жирів та калорій.

Грецький йогурт

Грецький йогурт — чудова заміна майонезу завдяки його кремоподібній текстурі та багатому смаку. Він ніжний, але при цьому містить менше жирів та калорій.

Грецька йогурт. Фото: Freepik

Прекрасно підходить для соусів, заправок для салатів та навіть для маринадів. Просто змішайте грецький йогурт з травами, спеціями та іншими інгредієнтами на ваш смак.

Авокадо

Пюре із стиглого авокадо ідеально підходить для створення кремоподібних соусів та заправок. Воно має ніжний смак і багатий кремовий склад, який нагадує майонез.

Просто розімніть стиглий авокадо в мисці і додайте спеції, часник, лимонний сік або зелень на ваш смак.

Оливкова олія та оцет

Суміш оливкової олії та оцту може бути відмінною заміною майонезу в салатних заправках. Просто поєднуйте оливкову олію з різними видами оцту (яблучним, бальзамічним і т. д.), додайте спеції та трави на ваш смак.

Заправки на основі гірчиці

Гірчичні соуси та заправки можуть замінити майонез у сендвічах та бургерах.

Гірчичний соус. Фото: Freepik

Просто змішайте гірчицю з оцтом, олією та спеціями для отримання ароматної та смачної заправки.

Це лише кілька прикладів альтернатив майонезу, які можуть стати в нагоді в кулінарії. Виберіть той варіант, який найбільше підходить вашим смаковим уподобанням та вимогам до здорового харчування.

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