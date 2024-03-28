Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Чим швидко замінити майонез arrow

Чим швидко замінити майонез

28 березня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Чим можна замінити майонез у домашніх умовах
Майонез та зелень. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Буває таке, що при приготуванні страви вам знадобився майонез, але його не було в холодильнику. Існує кілька простих ідей, чим можна замінити майонез.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Існує кілька чудових варіантів, які можна використовувати в кулінарії замість майонезу, особливо якщо ви хочете уникнути його високого вмісту жирів та калорій.

Грецький йогурт

Грецький йогурт — чудова заміна майонезу завдяки його кремоподібній текстурі та багатому смаку. Він ніжний, але при цьому містить менше жирів та калорій.

null
Грецька йогурт. Фото: Freepik

Прекрасно підходить для соусів, заправок для салатів та навіть для маринадів. Просто змішайте грецький йогурт з травами, спеціями та іншими інгредієнтами на ваш смак.

Авокадо

Пюре із стиглого авокадо ідеально підходить для створення кремоподібних соусів та заправок. Воно має ніжний смак і багатий кремовий склад, який нагадує майонез.

Просто розімніть стиглий авокадо в мисці і додайте спеції, часник, лимонний сік або зелень на ваш смак.

Оливкова олія та оцет

Суміш оливкової олії та оцту може бути відмінною заміною майонезу в салатних заправках. Просто поєднуйте оливкову олію з різними видами оцту (яблучним, бальзамічним і т. д.), додайте спеції та трави на ваш смак.

Заправки на основі гірчиці

Гірчичні соуси та заправки можуть замінити майонез у сендвічах та бургерах.

null
Гірчичний соус. Фото: Freepik

Просто змішайте гірчицю з оцтом, олією та спеціями для отримання ароматної та смачної заправки.

Це лише кілька прикладів альтернатив майонезу, які можуть стати в нагоді в кулінарії. Виберіть той варіант, який найбільше підходить вашим смаковим уподобанням та вимогам до здорового харчування.

Раніше ми писали про рецепт домашнього майонезу на звичайному молоці.

Ще ми розповідали рецепт шикарного салату без майонезу.

рецепти
лайфхаки
соєвий соус
домашній майонез
йогурт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом