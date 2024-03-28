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Чем быстро заменить майонез

28 марта 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Чем можно заменить майонез в домашних условиях
Майонез и зелень. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Бывает такое, что при приготовлении блюда вам понадобился майонез, но его не оказалось в холодильнике. Есть несколько простых идей, чем можно заменить майонез. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Существует несколько замечательных вариантов, которые можно использовать в кулинарии вместо майонеза, особенно если вы хотите избежать его высокого содержания жиров и калорий.

Греческий йогурт

Греческий йогурт — отличная замена майонезу благодаря его кремообразной текстуре и богатому вкусу. Он нежный, но при этом содержит меньше жиров и калорий.

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Греческий йогурт. Фото: Freepik

Прекрасно подходит для соусов, заправок для салатов и даже для маринадов. Просто смешайте греческий йогурт с травами, специями и другими ингредиентами по вашему вкусу.

Авокадо

Пюре из спелого авокадо идеально подходит для создания кремообразных соусов и заправок. Оно обладает нежным вкусом и богатым кремовым составом, который напоминает майонез.

Просто разомните спелый авокадо в миске и добавьте специи, чеснок, лимонный сок или зелень по вашему вкусу.

Оливковое масло и уксус

Смесь оливкового масла и уксуса может служить отличной заменой майонезу в салатных заправках. Просто сочетайте оливковое масло с различными видами уксуса (яблочным, бальзамическим и т. д.), добавляйте специи и травы по вашему вкусу.

Заправки на основе горчицы

Горчичные соусы и заправки могут заменить майонез в сэндвичах и бургерах.

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Горчичный соус. Фото: Freepik

Просто смешайте горчицу с уксусом, маслом и специями для получения ароматной и вкусной заправки.

Это лишь несколько примеров альтернатив майонезу, которые могут пригодиться в кулинарии. Выберите тот вариант, который больше всего подходит вашим вкусовым предпочтениям и требованиям к здоровому питанию.

Ранее мы писали про рецепт домашнего майонеза на обычном молоке

Еще мы рассказывали рецепт шикарного салата без майонеза

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