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Чим снідати на початку осені, щоб зміцнити імунітет

30 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданки для зміцнення імунітету – що їсти восени
Жінка на кухні. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

На початку осені, коли погода починає змінюватися, а організм поступово адаптується до більш прохолодних днів, дуже важливо приділити увагу харчуванню, щоб зміцнити імунітет та підготуватися до сезонних застуд. Сніданок відіграє ключову роль у підтримці здоров'я та імунної системи, тому вибір правильних продуктів на ранок має особливе значення.

Новини.LIVE підібрали кілька варіантів сніданків, які стануть чудовими помічниками у підтримці імунітету восени.

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Сніданок, багатий на поживні речовини, клітковину, білки та корисні жири, стане вашим кращим союзником у зміцненні імунітету на початку осені. Не забувайте також про важливість регулярного харчування та здорового способу життя, щоб зустріти сезон застуд у всеозброєнні.

Вівсяна каша з фруктами та горіхами

Вівсянка — відмінне джерело вуглеводів, що повільно засвоюються, які забезпечують організм енергією на довгий час.

вівсяна каша з фруктами та горіхами
Вівсяна каша з фруктами та горіхами. Фото: Freepik

Додавання фруктів, таких як яблука, груші чи ягоди, збагачує кашу вітамінами та антиоксидантами, які допомагають боротися з вірусами. Горіхи, наприклад грецькі або мигдаль, містять корисні жири та вітамін Е, який підтримує імунну систему.

Кисломолочні продукти

Йогурт, кефір або ряжанка — відмінні джерела пробіотиків, які сприяють здоров'ю кишківника.

Як правильно вибирати сир на ринку
Кисломолочний сир. Фото: Freepik

Здоровий кишечник — запорука сильного імунітету, тому що в ньому мыститься більша частина імунних клітин організму. Намагайтеся вибирати продукти без добавок та цукру, а для смаку додавайте свіжі фрукти чи мед.

Яйця

Яйця містять високоякісний білок та вітаміни, такі як вітамін D, який особливо важливий для підтримки імунної функції, особливо у ті місяці, коли сонячного світла стає менше.

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Омлет та зелень. Фото: Freepik

Омлет з додаванням овочів, таких як шпинат, перець або помідори, забезпечить організм безліччю корисних речовин та допоможе підготувати його до боротьби із застудами.

Цільнозерновий хліб з авокадо

Цільнозерновий хліб багатий на клітковину і вітаміни групи B, які підтримують енергію та обмін речовин. Авокадо, у свою чергу, містить корисні жири, вітамін Е та антиоксиданти, які допомагають зміцнити імунітет.

цільнозерновий хліб з авокадо
Цільнозерновий хліб з авокадо. Фото: Freepik

Такий сніданок буде ситним і корисним, забезпечуючи організм усіма необхідними елементами підтримки здоров'я.

Чай з імбиром та медом

Завершити сніданок можна чашкою теплого чаю з імбиром та медом. Імбир відомий своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями, які допомагають боротися із застудою. Мед, багатий на природні антибактеріальні речовини, додатково зміцнює імунітет і зігріває в прохолодний ранок.

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