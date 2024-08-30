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Чем завтракать в начале осени, чтобы укрепить иммунитет

30 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтраки для укрепления иммунитета – что есть осенью
Женщина на кухне. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

В начале осени, когда погода начинает меняться, а организм постепенно адаптируется к более прохладным дням, очень важно уделить внимание питанию, чтобы укрепить иммунитет и подготовиться к сезонным простудам. Завтрак играет ключевую роль в поддержании здоровья и иммунной системы, поэтому выбор правильных продуктов на утро имеет особое значение.

Новини.LIVE подобрали несколько вариантов завтраков, которые станут отличными помощниками в поддержании иммунитета осенью. 

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Завтрак, богатый питательными веществами, клетчаткой, белками и полезными жирами, станет вашим лучшим союзником в укреплении иммунитета в начале осени. Не забывайте также о важности регулярного питания и здорового образа жизни, чтобы встретить сезон простуд во всеоружии.

Овсяная каша с фруктами и орехами

Овсянка — отличный источник медленно усваиваемых углеводов, которые обеспечивают организм энергией на долгое время.

овсяная каша с фруктами и орехами
Овсяная каша с фруктами и орехами. Фото: Freepik

Добавление фруктов, таких как яблоки, груши или ягоды, обогащает кашу витаминами и антиоксидантами, которые помогают бороться с вирусами. Орехи, например, грецкие или миндаль, содержат полезные жиры и витамин Е, который поддерживает иммунную систему.

Кисломолочные продукты

Йогурт, кефир или ряженка — отличные источники пробиотиков, которые способствуют здоровью кишечника.

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Кисломолочный творог. Фото: Freepik

Здоровый кишечник — залог сильного иммунитета, так как в нем находится большая часть иммунных клеток организма. Старайтесь выбирать продукты без добавок и сахара, а для вкуса добавляйте свежие фрукты или мед.

Яйца

Яйца содержат высококачественный белок и витамины, такие как витамин D, который особенно важен для поддержания иммунной функции, особенно в те месяцы, когда солнечного света становится меньше.

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Омлет и зелень. Фото: Freepik

Омлет с добавлением овощей, таких как шпинат, перец или помидоры, обеспечит организм множеством полезных веществ и поможет подготовить его к борьбе с простудами.

Цельнозерновой хлеб с авокадо

Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой и витаминами группы B, которые поддерживают энергию и обмен веществ. Авокадо, в свою очередь, содержит полезные жиры, витамин Е и антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунитет.

цельнозерновой хлеб с авокадо
Цельнозерновой хлеб с авокадо. Фото: Freepik

Такой завтрак будет сытным и полезным, обеспечивая организм всеми необходимыми элементами для поддержания здоровья.

Чай с имбирем и медом

Завершить завтрак можно чашкой теплого чая с имбирем и медом. Имбирь известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с простудой. Мед, богатый природными антибактериальными веществами, дополнительно укрепляет иммунитет и согревает в прохладное утро.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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