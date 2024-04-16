Чим можна замінити яйця у випічці

Процес випікання. Фото: Freepik

Іноді трапляються ситуації, коли яєць вдома не виявляється. Існує кілька замінників, які допоможуть зберегти текстуру та смак улюблених десертів. Давайте розглянемо дієві лайфхаки заміни яєць у випічці.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Заміна яєць у випічці можлива, і це відмінне рішення для веганів, алергіків або тих, хто просто хоче зменшити споживання тваринних продуктів, або ж у ситуації, якщо у вас вдома не виявилося яєць. Давайте розглянемо кілька альтернатив, які можуть замінити яйця у рецептах.

Льняне борошно або насіння чіа

Змішайте одну столову ложку меленого лляного борошна або насіння чиа з трьома столовими ложками води, дайте постояти кілька хвилин, поки суміш не загусне. Це замінює одне яйце.

Банани

Зрілий банан може замінити одне яйце в рецепті. Просто розімніть банан у пюре і додайте в рецепт.

Процес випікання. Фото: Freepik

Тофу

Подрібніть тофу до стану пасти і додайте в рецепт у співвідношенні один до одного. Він не тільки додає текстуру, а й багатий на білок.

Йогурт

Напівкислий натуральний йогурт також може замінити яйце в рецептах. Зазвичай використовується половина чашки йогурту на одне яйце.

Процес випікання. Фото: Freepik

Гарбузове пюре або яблучне пюре

Вони додають вологість та м'якість випічці, замінюючи одне яйце. Зазвичай використовують близько чверті чашки пюре на одне яйце.

Сода та оцет

Змішайте одну чайну ложку соди з однією столовою ложкою яблучного оцту. Це заміняє одне яйце і допомагає тісту піднятися.

Вибір замінника залежить від рецепта та кінцевого бажаного результату. Деякі з них можуть додавати додатковий смак або текстуру, так що експериментуйте та насолоджуйтесь.

Раніше ми писали рецепт паски без дріжджів за одну годину разом з випічкою та глазур за одну хвилину.

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замісу — для сучасних господинь.