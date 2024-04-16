Чем можно заменить яйца в выпечке

Процесс выпечки. Фото: Freepik

Иногда случаются ситуации, когда яиц в доме не оказывается. Существует несколько заменителей, которые помогут сохранить текстуру и вкус любимых десертов. Давайте рассмотрим действенные лайфхаки замены яиц в выпечке.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Замена яиц в выпечке возможна, и это отличное решение для веганов, аллергиков, или тех, кто просто хочет уменьшить потребление животных продуктов или, если у вас дома не оказалось яиц. Давайте рассмотрим несколько альтернатив, которые могут заменить яйца в рецептах.

Льняная мука или семена чиа

Смешайте одну столовую ложку молотой льняной муки или семян чиа с тремя столовыми ложками воды, дайте постоять несколько минут, пока смесь не загустеет. Это заменяет одно яйцо.

Бананы

Зрелый банан может заменить одно яйцо в рецепте. Просто разомните банан в пюре и добавьте в рецепт.

Процесс выпечки. Фото: Freepik

Тофу

Измельчите тофу до состояния пасты и добавьте в рецепт в соотношении один к одному. Он не только добавляет текстуру, но и богат белком.

Йогурт

Полускислый натуральный йогурт также может заменить яйцо в рецептах. Обычно используется половина чашки йогурта на одно яйцо.

Процесс выпечки. Фото: Freepik

Тыквенное пюре или яблочное пюре

Они добавляют влажность и мягкость выпечке, заменяя одно яйцо. Обычно используется около четверти чашки пюре на одно яйцо.

Сода и уксус

Смешайте одну чайную ложку соды с одной столовой ложкой яблочного уксуса. Это заменяет одно яйцо и также помогает тесту подняться.

Выбор заменителя зависит от рецепта и конечного желаемого результата. Некоторые из них могут добавлять дополнительный вкус или текстуру, так что экспериментируйте и наслаждайтесь.

Ранее мы писали рецепт паски без дрожжей за один час вместе с выпечкой и глазурь за одну минуту.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали про рецепт украинского кулича за пять минут без замеса — для современных хозяек.