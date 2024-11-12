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Чим замінити каву — п'ять альтернативних напоїв

12 листопада 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чим замінити каву — п'ять найкращих альтернативних напоїв для енергії та здоров’я
Чай і трави. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Бажаєте зменшити кількість кави, але все ж залишатися бадьорими й енергійними? Існує чимало смачних і корисних альтернатив, які можуть стати відмінною заміною. Дізнайтеся, які напої обирають для здорового підбадьорення. 

Новини.LIVE. розкажуть про п'ять чудових напоїв, які можуть замінити каву у вашому раціоні.

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У сучасному світі, де ритм життя постійно прискорюється, багато людей шукають способи залишатися бадьорими без зайвого стресу для організму. Хоча кава залишається улюбленим джерелом енергії для багатьох, вона має й свої недоліки: зокрема, може викликати залежність від кофеїну, спричинити підвищену тривожність або негативно вплинути на сон. Тому багато хто шукає альтернативи, які подарують енергію та користь для здоров'я. 

Зелений чай

Зелений чай, на відміну від чорного, містить меншу кількість кофеїну, що надає м'яке, але тривале підбадьорення. Його особливістю є вміст амінокислоти L-теаніну, яка покращує увагу та концентрацію, водночас заспокоюючи нервову систему. Завдяки поєднанню кофеїну та L-теаніну зелений чай допомагає залишатися зосередженими й спокійними. Крім того, він багатий на антиоксиданти, які підтримують імунітет та сприяють очищенню організму.

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Цикорій та квіти. Фото: Freepik

Матча

Матча — це особливий вид зеленого чаю, який виготовляється з молодих чайних листочків, перемелених у порошок. У ньому міститься значно більше корисних речовин, ніж у звичайному зеленому чаї. Порція матча містить стільки ж антиоксидантів, скільки кілька чашок звичайного зеленого чаю. Завдяки високому вмісту кофеїну та L-теаніну матча піднімає рівень енергії на кілька годин, не викликаючи нервозності, як кава. Це чудовий варіант для ранкової підзарядки та фокусу на справах.

Цикорій

Цикорій часто використовують як повну заміну кави через його схожий аромат і смак. Він виготовляється з кореня цикорію, який сушать, смажать і подрібнюють на порошок. Найбільшим плюсом цикорію є відсутність кофеїну, що дозволяє вживати його у великих кількостях, не турбуючись про підвищення тиску або проблеми зі сном. Цикорій також містить інулін — вид клітковини, що сприяє покращенню травлення і підтримує корисну мікрофлору кишечника.

Йерба мате

Йерба мате, традиційний напій Південної Америки, виготовляється з листя парагвайського падуба. Він має високий вміст кофеїну, однак, на відміну від кави, не викликає різкого підйому енергії. Мате містить антиоксиданти, вітаміни та мікроелементи, які допомагають підтримувати тонус і зміцнюють імунітет. Цей напій також покращує концентрацію та зменшує втому. Завдяки складним вуглеводам йерба мате забезпечує тривалий запас енергії без перепадів рівня цукру в крові.

Золотий чай (куркумове латте)

Цей напій має за основу тепле молоко з додаванням куркуми, імбиру, кориці та інших спецій. Золотий чай, або куркумове латте, не містить кофеїну, але завдяки спеціям надає тепле, приємне відчуття бадьорості. Куркума, багата на куркумін, має протизапальні властивості, а також підтримує імунітет і покращує обмін речовин. Імбир та кориця додають напою зігріваючий ефект, покращують травлення і підвищують настрій. Цей варіант особливо корисний у холодний період року.

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Зелена матча. Фото: Freepik

Поради щодо вживання

Якщо є бажання поступово зменшувати кількість кави в раціоні, варто почати з напоїв, що містять трохи кофеїну, як зелений чай або йерба мате. Або ж можна поєднувати їх, вибираючи в різний час дня. Щоб напій був смачнішим, можна експериментувати з додаванням меду, лимона або інших спецій.

Обирайте альтернативні напої, що найкраще відповідають вашим потребам, і насолоджуйтеся новими смаками.

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