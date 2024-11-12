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Чем заменить кофе — пять альтернативных напитков

12 ноября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Чем заменить кофе – пять лучших альтернативных напитков для энергии и здоровья
Чай и травы. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите уменьшить количество кофе, но все же оставаться бодрыми и энергичными? Существует много вкусных и полезных альтернатив, которые могут стать отличной заменой. Узнайте, какие напитки выбирают для здорового ободрения.

Новини.LIVE. расскажут о пяти замечательных напитках, которые могут заменить кофе в вашем рационе.

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В современном мире, где ритм жизни постоянно ускоряется, многие ищут способы оставаться бодрыми без лишнего стресса для организма. Хотя кофе остается любимым источником энергии для многих, он имеет и свои недостатки: в частности, может вызвать зависимость от кофеина, вызвать повышенную тревожность или негативно повлиять на сон. Поэтому многие ищет альтернативы, которые подарят энергию и пользу здоровью.

Зеленый чай

Зеленый чай, в отличие от черного, содержит меньшее количество кофеина, что придает мягкое, но длительное ободрение. Его особенностью является содержание аминокислоты L-теанина, которая улучшает внимание и концентрацию, успокаивая нервную систему. Благодаря сочетанию кофеина и L-теанина зеленый чай помогает оставаться сосредоточенным и спокойным. Кроме того, он богат антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет и способствуют очищению организма.

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Цикория и цветы. Фото: Freepik

Матча

Матча — это особый вид зеленого чая, который производится из молодых чайных листочков, перемолотых в порошок. В нем содержится гораздо больше полезных веществ, чем в обычном зеленом чае. Порция матча содержит столько же антиоксидантов, сколько несколько чашек обыкновенного зеленого чая. Благодаря высокому содержанию кофеина и L-теанина матча поднимает уровень энергии на несколько часов, не вызывая нервозности как кофе. Это отличный вариант для утренней подзарядки и фокуса на делах.

Цикорий

Цикорий часто используют как полную замену кофе из-за его схожего аромата и вкуса. Он производится из корня цикория, который сушат, жарят и измельчают в порошок. Наибольшим плюсом цикория является отсутствие кофеина, что позволяет употреблять его в больших количествах, не беспокоясь о повышении давления или проблемах со сном. Цикорий также содержит инулин – вид клетчатки, способствующий улучшению пищеварения и поддерживающий полезную микрофлору кишечника.

Йерба Мате

Йерба мате, традиционный напиток Южной Америки, производится из листьев парагвайского падуба. Он обладает высоким содержанием кофеина, однако, в отличие от кофе, не вызывает резкого подъема энергии. Мате содержит антиоксиданты, витамины и микроэлементы, помогающие поддерживать тонус и укрепляющие иммунитет. Этот напиток также улучшает концентрацию и уменьшает усталость. Благодаря сложным углеводам йерба мате обеспечивает продолжительный запас энергии без перепадов уровня сахара в крови.

Золотой чай (куркумовое латте)

Этот напиток имеет в основе теплое молоко с добавлением куркумы, имбиря, корицы и других специй. Золотой чай, или куркумовое латте, не содержит кофеина, но благодаря специям придает теплое, приятное ощущение бодрости. Куркума, богатая куркумином, обладает противовоспалительными свойствами, а также поддерживает иммунитет и улучшает обмен веществ. Имбирь и корица придают напитку согревающий эффект, улучшают пищеварение и повышают настроение. Этот вариант особенно полезен в холодный период года.

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Зеленый матч. Фото: Freepik

Советы по употреблению

Если есть желание постепенно уменьшать количество кофе в рационе, следует начать с напитков, содержащих немного кофеина, как зеленый чай или йерба мате. Или же можно совмещать их, выбирая в разное время дня. Чтобы напиток был более вкусным, можно экспериментировать с добавлением меда, лимона или других специй.

Выбирайте альтернативные напитки, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям, и наслаждайтесь новыми вкусами.

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