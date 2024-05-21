Як приготувати рис для суходолу без рисового оцту — чим замінити

Суші та ролли. Фото: Freepik

Заміна рисового оцту для суші може бути корисною у випадках, коли у вас його немає під рукою. Ми розповімо про кілька лайфхаків приготування правильного рису.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Білий винний оцет

Білий винний оцет — це одна з найкращих замін рисового оцту. Він має м'який смак, близький до оригінального. Щоб зробити його ще більш схожим на рисовий оцет, можна додати трохи цукру.

Пропорції:

1 столова ложка білого винного оцту;

1/2 чайної ложки цукру.

Приготування суходолу. Фото: Freepik

Яблучний оцет

Яблучний оцет має трохи фруктовий присмак, який може доповнити смак суші, але його потрібно використовувати з обережністю, щоб не пересилити решту ароматів.

Пропорції:

1 столова ложка яблучного оцту;

1/2 чайної ложки цукру.

Лимонний сік

Лимонний сік може бути несподіваним, але цілком підходящим замінником, якщо вам потрібен трохи кислуватий смак. Однак він має сильніший аромат, тому використовуйте його в менших кількостях.

Пропорції:

1 столова ложка лимонного соку;

1/2 чайної ложки цукру (за бажанням).

Рис для суші. Фото: Freepik

Оцет з цукром та сіллю

Якщо у вас є тільки звичайний столовий оцет, ви можете зробити суміш, яка буде схожа на рисовий оцет.

Пропорції:

1 столова ложка столового оцту;

1 столова ложка води;

1/2 чайної ложки цукру;

дрібка солі.

Суші з риби. Фото: Freepik

Лайфхакі

Якщо ви додаєте цукор до будь-якого з цих оцтів, трохи підігрійте суміш, щоб цукор розчинився повністю.

Використання соєвих соусів

Під час використання замінників оцту додайте соєвий соус з обережністю, щоб не перебити смак замінника.

Завжди пробуйте суміш перед додаванням її в рис, щоб переконатися, що смак відповідає вашим очікуванням.

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