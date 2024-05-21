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Чим замінити рисовий оцет для суші — кращі лайфхаки

21 травня 2024 16:06
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Як приготувати рис для суходолу без рисового оцту — чим замінити
Суші та ролли. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Заміна рисового оцту для суші може бути корисною у випадках, коли у вас його немає під рукою. Ми розповімо про кілька лайфхаків приготування правильного рису.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Ці лайфхаки допоможуть зробити суші, навіть якщо у вас немає рисового оцту під рукою.

Білий винний оцет

Білий винний оцет — це одна з найкращих замін рисового оцту. Він має м'який смак, близький до оригінального. Щоб зробити його ще більш схожим на рисовий оцет, можна додати трохи цукру.

Пропорції:

  • 1 столова ложка білого винного оцту;
  • 1/2 чайної ложки цукру.
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Приготування суходолу. Фото: Freepik

Яблучний оцет

Яблучний оцет має трохи фруктовий присмак, який може доповнити смак суші, але його потрібно використовувати з обережністю, щоб не пересилити решту ароматів.

Пропорції:

  • 1 столова ложка яблучного оцту;
  • 1/2 чайної ложки цукру.

Лимонний сік

Лимонний сік може бути несподіваним, але цілком підходящим замінником, якщо вам потрібен трохи кислуватий смак. Однак він має сильніший аромат, тому використовуйте його в менших кількостях.

Пропорції:

  • 1 столова ложка лимонного соку;
  • 1/2 чайної ложки цукру (за бажанням).
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Рис для суші. Фото: Freepik

Оцет з цукром та сіллю

Якщо у вас є тільки звичайний столовий оцет, ви можете зробити суміш, яка буде схожа на рисовий оцет.

Пропорції:

  • 1 столова ложка столового оцту;
  • 1 столова ложка води;
  • 1/2 чайної ложки цукру;
  • дрібка солі.
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Суші з риби. Фото: Freepik

Лайфхакі

Якщо ви додаєте цукор до будь-якого з цих оцтів, трохи підігрійте суміш, щоб цукор розчинився повністю.

Використання соєвих соусів

Під час використання замінників оцту додайте соєвий соус з обережністю, щоб не перебити смак замінника.

Завжди пробуйте суміш перед додаванням її в рис, щоб переконатися, що смак відповідає вашим очікуванням.

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Ще ми розповідали про три способи, як виправити рідке пюре.

Також ми писали, як готувати заморожені котлети на сковороді.

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лайфхаки
рис
суші
оцет
Сергій Рибалка
яблучний оцет

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