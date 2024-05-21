Как приготовить рис для суши без рисового уксуса — чем заменить

Суши и роллы. Фото: Freepik

Замена рисового уксуса для суши может быть полезной в случаях, когда у вас его нет под рукой. Мы расскажем про несколько лайфхаков приготовления правильного риса.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Эти лайфхаки помогут вам сделать суши, даже если у вас нет рисового уксуса под рукой.

Белый винный уксус

Белый винный уксус — это одна из лучших замен рисового уксуса. Он имеет мягкий вкус, который близок к оригинальному. Чтобы сделать его ещё более похожим на рисовый уксус, можно добавить немного сахара.

Пропорции:

1 столовая ложка белого винного уксуса;

1/2 чайной ложки сахара.

Приготовление суши. Фото: Freepik

Яблочный уксус

Яблочный уксус имеет слегка фруктовый привкус, который может дополнить вкус суши, но его нужно использовать с осторожностью, чтобы не пересилить остальные ароматы.

Пропорции:

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1/2 чайной ложки сахара.

Лимонный сок

Лимонный сок может быть неожиданным, но вполне подходящим заменителем, если вам нужен слегка кисловатый вкус. Однако он имеет более сильный аромат, поэтому используйте его в меньших количествах.

Пропорции:

1 столовая ложка лимонного сока;

1/2 чайной ложки сахара (по желанию).

Рис для суши. Фото: Freepik

Уксус с сахаром и солью

Если у вас есть только обычный столовый уксус, вы можете сделать смесь, которая будет более похожа на рисовый уксус.

Пропорции:

1 столовая ложка столового уксуса;

1 столовая ложка воды;

1/2 чайной ложки сахара;

щепотка соли.

Суши с рыбой. Фото: Freepik

Лайфхаки

Если вы добавляете сахар к любому из этих уксусов, слегка подогрейте смесь, чтобы сахар растворился полностью.

Использование соевых соусов

При использовании заменителей уксуса добавляйте соевый соус с осторожностью, чтобы не перебить вкус заменителя.

Всегда пробуйте смесь перед добавлением её в рис, чтобы убедиться, что вкус соответствует вашим ожиданиям.

Ранее мы писали, что делать, если тесто на паску не поднимается — советы, как его спасти.

Еще мы рассказывали про три способа, как исправить жидкое пюре.

Также мы писали, как готовить замороженные котлеты на сковороде.