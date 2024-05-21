Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Чем заменить рисовый уксус для суши — лучшие лайфхаки arrow

Чем заменить рисовый уксус для суши — лучшие лайфхаки

21 мая 2024 16:06
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Как приготовить рис для суши без рисового уксуса — чем заменить
Суши и роллы. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Замена рисового уксуса для суши может быть полезной в случаях, когда у вас его нет под рукой. Мы расскажем про несколько лайфхаков приготовления правильного риса

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

Читайте также:

Эти лайфхаки помогут вам сделать суши, даже если у вас нет рисового уксуса под рукой. 

Белый винный уксус

Белый винный уксус — это одна из лучших замен рисового уксуса. Он имеет мягкий вкус, который близок к оригинальному. Чтобы сделать его ещё более похожим на рисовый уксус, можно добавить немного сахара.

Пропорции:

  • 1 столовая ложка белого винного уксуса;
  • 1/2 чайной ложки сахара.
null
Приготовление суши. Фото: Freepik

Яблочный уксус

Яблочный уксус имеет слегка фруктовый привкус, который может дополнить вкус суши, но его нужно использовать с осторожностью, чтобы не пересилить остальные ароматы.

Пропорции:

  • 1 столовая ложка яблочного уксуса;
  • 1/2 чайной ложки сахара.

Лимонный сок

Лимонный сок может быть неожиданным, но вполне подходящим заменителем, если вам нужен слегка кисловатый вкус. Однако он имеет более сильный аромат, поэтому используйте его в меньших количествах.

Пропорции:

  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 1/2 чайной ложки сахара (по желанию).
null
Рис для суши. Фото: Freepik

Уксус с сахаром и солью

Если у вас есть только обычный столовый уксус, вы можете сделать смесь, которая будет более похожа на рисовый уксус.

Пропорции:

  • 1 столовая ложка столового уксуса;
  • 1 столовая ложка воды;
  • 1/2 чайной ложки сахара;
  • щепотка соли.
null
Суши с рыбой. Фото: Freepik

Лайфхаки

Если вы добавляете сахар к любому из этих уксусов, слегка подогрейте смесь, чтобы сахар растворился полностью.

Использование соевых соусов

При использовании заменителей уксуса добавляйте соевый соус с осторожностью, чтобы не перебить вкус заменителя.

Всегда пробуйте смесь перед добавлением её в рис, чтобы убедиться, что вкус соответствует вашим ожиданиям.

Ранее мы писали, что делать, если тесто на паску не поднимается — советы, как его спасти. 

Еще мы рассказывали про три способа, как исправить жидкое пюре

Также мы писали, как готовить замороженные котлеты на сковороде

рецепты
лайфхаки
рис
суши
уксус
Сергей Рыбалка
яблочный уксус

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify