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Чим замінити розпушувач у випічці — список інгредієнтів

3 липня 2024 06:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Чим замінити розпушувач у приготуванні – список продуктів
Приготування випічки. Фото: Freepik
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Розпушувач — це важливий інгредієнт у випічці, який забезпечує пишність та легкість тіста. Однак, якщо у вас його немає під рукою або ви хочете використовувати більш натуральні замінники, є кілька альтернатив, які можуть допомогти досягти аналогічного ефекту.

Новини.LIVE. розкажуть, чим можна замінити розпушувач у випічці та як правильно використовувати ці замінники.

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Заміна розпушувача у випічці можлива за допомогою кількох альтернативних інгредієнтів, які ви, мабуть, вже маєте на кухні. Харчова сода у поєднанні з кислотними інгредієнтами, збиті яєчні білки, газована мінеральна вода, пиво чи квас, а також дріжджі — всі ці варіанти можуть допомогти вам приготувати повітряне та пишне тісто. Експериментуючи з цими замінниками, ви зможете адаптувати рецепти під свої потреби та переваги, зберігаючи при цьому якість випічки.

Сода + лимонний сік або оцет

1 чайна ложка розпушувача = 1/4 чайної ложки харчової соди + 1/2 чайної ложки лимонного соку або оцту.

лимон
Лимони та вода. Фото: Freepik

Змішайте харчову соду з борошном, а кислотний інгредієнт додайте в рідкі компоненти тіста. При змішуванні цих компонентів розпочнеться реакція, що виділяє вуглекислий газ, який підніме тісто.

Сода + кефір чи йогурт

1 чайна ложка розпушувача = 1/4 чайної ложки соди + 1/2 склянки кефіру чи йогурту.

Додайте соду в сухі інгредієнти, а кефір або йогурт — в рідкі. Ретельно перемішайте тісто і одразу випікайте, щоб реакція не втратила своєї ефективності.

Яєчні білки

1 чайна ложка розпушувача = 2 збиті яєчні білки.

яйця
Курячі яйця. Фото: Freepik

Відокремте білки від жовтків і збийте їх до твердих піків. Акуратно вмішайте збиті білки в тісто в кінці приготування, щоб зберегти їх повітряну структуру.

Мінеральна вода

1 чайна ложка розпушувача = 1/2 склянки газованої мінеральної води.

Замініть частину рідини в рецепті мінеральною водою. Бульбашки у воді допоможуть підняти тісто і зробити його повітрянішим.

Пивні або дріжджові інгредієнти

1 чайна ложка розпушувача = 1/2 склянки пива чи квасу.

Пиво або квас можна використовувати як частину рідини у рецепті. Ці напої містять вуглекислий газ, який допоможе підняти тісто.

1 чайна ложка розпушувача = 1/2 чайної ложки сухих дріжджів.

Дріжджі вимагають часу для активації, тому їх потрібно заздалегідь розчинити у теплій воді з невеликою кількістю цукру та залишити на 10-15 хвилин, щоб вони почали працювати. Потім додайте їх у тісто.

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