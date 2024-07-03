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Чем заменить разрыхлитель в выпечке — список ингредиентов

3 июля 2024 06:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Чем заменить разрыхлитель в приготовлении — список продуктов
Приготовление выпечки. Фото: Freepik
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Разрыхлитель — это важный ингредиент в выпечке, который обеспечивает пышность и воздушность теста. Однако, если у вас его нет под рукой или вы хотите использовать более натуральные заменители, есть несколько альтернатив, которые могут помочь добиться аналогичного эффекта. 

Новини.LIVE. расскажут, чем можно заменить разрыхлитель в выпечке и как правильно использовать эти заменители.

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Замена разрыхлителя в выпечке возможна с помощью нескольких альтернативных ингредиентов, которые вы, вероятно, уже имеете на кухне. Пищевая сода в сочетании с кислотными ингредиентами, взбитые яичные белки, газированная минеральная вода, пиво или квас, а также дрожжи — все эти варианты могут помочь вам приготовить воздушное и пышное тесто. Экспериментируя с этими заменителями, вы сможете адаптировать рецепты под свои нужды и предпочтения, сохраняя при этом качество выпечки.

Сода + лимонный сок или уксус

1 чайная ложка разрыхлителя = 1/4 чайной ложки пищевой соды + 1/2 чайной ложки лимонного сока или уксуса.

лимон
Лимоны и вода. Фото: Freepik

Смешайте пищевую соду с мукой, а кислотный ингредиент добавьте в жидкие компоненты теста. При смешивании этих компонентов начнется реакция, выделяющая углекислый газ, который поднимет тесто.

Сода + кефир или йогурт

1 чайная ложка разрыхлителя = 1/4 чайной ложки соды + 1/2 стакана кефира или йогурта.

Добавьте соду в сухие ингредиенты, а кефир или йогурт — в жидкие. Тщательно перемешайте тесто и сразу выпекайте, чтобы реакция не потеряла свою эффективность.

Яичные белки

1 чайная ложка разрыхлителя = 2 взбитых яичных белка.

яйца
Куриные яйца. Фото: Freepik

Отделите белки от желтков и взбейте их до жестких пиков. Аккуратно вмешайте взбитые белки в тесто в самом конце приготовления, чтобы сохранить их воздушную структуру.

Минеральная вода

1 чайная ложка разрыхлителя = 1/2 стакана газированной минеральной воды.

Замените часть жидкости в рецепте газированной минеральной водой. Бubbles в воде помогут поднять тесто и сделать его более воздушным.

Пивные или дрожжевые ингредиенты

1 чайная ложка разрыхлителя = 1/2 стакана пива или кваса.

Пиво или квас можно использовать как часть жидкости в рецепте. Эти напитки содержат углекислый газ, который поможет поднять тесто.

1 чайная ложка разрыхлителя = 1/2 чайной ложки сухих дрожжей.

Дрожжи требуют времени для активации, поэтому их нужно заранее растворить в теплой воде с небольшим количеством сахара и оставить на 10-15 минут, чтобы они начали работать. Затем добавьте их в тесто.

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