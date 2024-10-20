Чізкейк з гарбузом від Клопотенка — покроковий рецепт приготування

Чизкейк з гарбузом. Фото: klopotenko.com

Чизкейк з гарбузом — це поєднання класичного десерту з осінніми смаками в українському стилі від Євгена Клопотенка. Цей оригінальний рецепт вразить вас своєю ніжністю та неповторним ароматом гарбуза. Ідеальний десерт для осіннього настрою.

Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенко.

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Вам знадобиться:

400 г гарбуза;

1 ст. л. цукру;

1 ст. л. олії;

350-370 г пісочного печива;

180 г масла;

2 яйця;

150 г цукру;

400 г крем-сиру.

Для карамелі

200 г цукру;

100 г масла;

180 г вершків жирністю 30%.

Поради з приготування чизкейка

Для основи чизкейка можна використовувати класичне пісочне або імбирне печиво. У випадку з пісочним печивом до заливки можна додати прянощі, такі як кориця, мускатний горіх, імбир, гвоздика або кардамон. Замість магазинного крем-сиру можна використовувати домашній крем-сир з кефіру або класичну філадельфію.

Щоб чизкейк рівномірно пропікався, температура в духовці не повинна перевищувати 150-160 градусів. Час приготування може варіюватися залежно від вашої духовки. Після випікання важливо дати чизкейку повністю охолонути перед тим, як виймати його з форми та нарізати на порційні шматки.

Спосіб приготування

Почистіть 400 г гарбуза, наріжте його шматочками та викладіть у керамічну форму для випікання. Присипте 1 ст. л. цукру, полийте 1 ст. л. олії, накрийте фольгою та випікайте 50-60 хвилин за темпераури 180 ºС.

Шматочки гарбуза. Фото: klopotenko.com

Перебийте у блендері 350-370 г пісочного печива та змішайте зі 180 г мʼякого масла. Викладіть печиво у розʼємну форму діаметром 20 см, застелену пергаментом, та сформуйте корж з бортами. Запечіть корж у духовці 10 хвилин за температури 180 ºС. Дайте охолонути.

Основа для чизкейка. Фото: klopotenko.com

Перебийте запечений гарбуз у блендері до стану пюре. Збийте 2 яйця з 150 г цукру до піни, додайте 400 г крем-сиру та гарбузове пюре. Перемішайте масу до однорідності.

Приготування начинки. Фото: klopotenko.com

Вилийте начинку у форму з пісочною основою та випікайте 1 годину 20 хвилин при 160 ºС.

Приготування карамелі. Фото: klopotenko.com

У сотейник всипте 200 г цукру та поставте на вогонь. Коли цукор стане бурштинового кольору, додайте 100 г масла та 180 г підігрітих вершків. Перемішайте та залиште карамель для стабілізації.

Приготування чизкейка. Фото: klopotenko.com

Коли чизкейк охолоне, полийте його карамеллю та подавайте до столу.

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