Чизкейк с тыквой от Клопотенко – пошаговый рецепт приготовления

Чизкейк с тыквой. Фото: klopotenko.com

Чизкейк с тыквой — это сочетание классического десерта с осенними вкусами в украинском стиле от Евгения Клопотенко. Этот оригинальный рецепт поразит вас своей нежностью и неповторимым ароматом тыквы. Идеальный десерт для осеннего настроения.

Рецепт опубликовали на сайте Евгения Клопотенко.

Читайте также:

Вам понадобится:

400 г тыквы;

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. масла;

350-370 г песочного печенья;

180 г масла;

2 яйца;

150 г сахара;

400 г крем-сыра.

Для карамели

200 г сахара;

100 г масла;

180 г сливок жирностью 30%.

Советы по приготовлению чизкейка

Для основания чизкейка можно использовать классическое песочное или имбирное печенье. В случае с песочным печеньем к заливке можно добавить пряности, такие как корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика или кардамон. Вместо магазинного крем-сыра можно использовать домашний крем-сыр из кефира или классическую филадельфию.

Чтобы чизкейк равномерно пропекался, температура в духовке не должна превышать 150-160 градусов. Время приготовления может варьироваться в зависимости от духовки. После выпечки важно дать чизкейку полностью остыть, прежде чем вынимать его из формы и нарезать на порционные куски.

Способ приготовления

Очистите 400 г тыквы, нарежьте ее на кусочки и выложите в керамическую форму для выпечки. Присыпьте 1 ст. л. сахара, полейте 1 ст. л. растительного масла, накройте фольгой и выпекайте 50-60 минут при 180 ºС.

Кусочки тыквы. Фото: klopotenko.com

Перебейте в блендере 350-370 г песочного печенья и смешайте со 180 г мягкого масла. Выложите печенье в разъемную форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом, и сформируйте лепешку с бортами. Запеките лепешку в духовке 10 минут при 180 ºС. Дайте остыть.

Основание для чизкейка. Фото: klopotenko.com

Перебейте запеченную тыкву в блендере до состояния пюре. Взбейте 2 яйца из 150 г сахара в пену, добавьте 400 г крем-сыра и тыквенное пюре. Перемешайте массу до однородности.

Приготовление начинки. Фото: klopotenko.com

Вылейте начинку в форму с песочным основанием и выпекайте 1 час 20 минут при 160 ºС.

Приготовление карамели. Фото: klopotenko.com

В сотейник всыпьте 200 г сахара и поставьте на огонь. Когда сахар станет янтарного цвета, добавьте 100 г масла и 180 г подогретых сливок. Перемешайте и оставьте карамель для стабилизации.

Приготовление чизкейка. Фото: klopotenko.com

Когда чизкейк остынет, полейте его карамелью и подавайте к столу.

Предлагаем вам нашу подборку лучших рецептов из тыквы.

Рецепт тыквенных кексов с орехами — полезная и вкусная выпечка для детей.

А этот осенний десерт понравится даже тем, кто не любит тыкву — мраморный тыквенно-творожный пирог.

Еще советуем сохранить рецепт тыквенного супа — фаворит осени, который понравится всем.

Также предлагаем обратить внимание на лучший десерт из тыквы — рецепт, который стоит вашего внимания.

Еще один рецепт из тыквы, дети не догадаются, что она там есть — тыквенная запеканка с сыром.