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Чоловічий салат "Андрій" — дуже смачна та ситна страва

8 лютого 2025 12:21
Марина Євтягіна - Редактор
Чоловічий салат Андрій — дуже смачний і ситний варіант на День ангела
Смачний салат. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

21 лютого 2025 року власники імені Андрій святкують свої іменини, і це чудовий привід приготувати особливу страву! Чоловічий салат "Андрій" — це ситне, ароматне та смачне поєднання інгредієнтів, яке сподобається всім. Підходить як для святкового застілля, так і для звичайної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

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  • печериці — 300 г;
  • олія — для обсмажування;
  • картопля варена — 3 шт.;
  • морква варена — 1 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • огірки свіжі — 2 шт.;
  • консервований горошок — 4 ст. л.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Печериці нарізати шматочками, обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору, посолити за смаком.

смачний салат з печерицями
Картопля та печериця. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до готовності. Потім нарізати кубиками й викласти в салатницю разом зі смаженими печерицями.

смачний салат з печерицями та картоплею
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Варену моркву та яйця нарізати кубиками. Огірки нарізати кубиками, додати до салату разом із консервованим горошком.

смачний ситний салат з печерицями
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати зелену цибулю, додати до салату. Приправити сіллю, чорним перцем і заправити майонезом.

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