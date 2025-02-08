Чоловічий салат Андрій — дуже смачний і ситний варіант на День ангела

Смачний салат. Фото: gospodynka.com.ua

21 лютого 2025 року власники імені Андрій святкують свої іменини, і це чудовий привід приготувати особливу страву! Чоловічий салат "Андрій" — це ситне, ароматне та смачне поєднання інгредієнтів, яке сподобається всім. Підходить як для святкового застілля, так і для звичайної вечері.



Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

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печериці — 300 г;

олія — для обсмажування;

картопля варена — 3 шт.;

морква варена — 1 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

огірки свіжі — 2 шт.;

консервований горошок — 4 ст. л.;

зелена цибуля — за смаком;

сіль, чорний перець — за смаком;

майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Печериці нарізати шматочками, обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору, посолити за смаком.

Картопля та печериця. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до готовності. Потім нарізати кубиками й викласти в салатницю разом зі смаженими печерицями.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Варену моркву та яйця нарізати кубиками. Огірки нарізати кубиками, додати до салату разом із консервованим горошком.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати зелену цибулю, додати до салату. Приправити сіллю, чорним перцем і заправити майонезом.



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