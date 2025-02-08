Чоловічий салат Андрій — дуже смачний і ситний варіант на День ангела

Чоловічий салат "Андрій" — дуже смачна та ситна страва
21 лютого 2025 року власники імені Андрій святкують свої іменини, і це чудовий привід приготувати особливу страву! Чоловічий салат "Андрій" — це ситне, ароматне та смачне поєднання інгредієнтів, яке сподобається всім. Підходить як для святкового застілля, так і для звичайної вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- печериці — 300 г;
- олія — для обсмажування;
- картопля варена — 3 шт.;
- морква варена — 1 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- огірки свіжі — 2 шт.;
- консервований горошок — 4 ст. л.;
- зелена цибуля — за смаком;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Печериці нарізати шматочками, обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору, посолити за смаком.
Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до готовності. Потім нарізати кубиками й викласти в салатницю разом зі смаженими печерицями.
Варену моркву та яйця нарізати кубиками. Огірки нарізати кубиками, додати до салату разом із консервованим горошком.
Дрібно нарізати зелену цибулю, додати до салату. Приправити сіллю, чорним перцем і заправити майонезом.
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