Мужской салат Андрей — очень вкусный и сытный вариант на День ангела

Мужской салат "Андрей" — очень вкусное и сытное блюдо
21 февраля 2025 года обладатели имени Андрей празднуют свои именины, и это прекрасный повод приготовить особое блюдо! Мужской салат "Андрей" — это сытное, ароматное и вкусное сочетание ингредиентов, которое понравится всем. Подходит как для праздничного застолья, так и для обычного ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 300 г;
- масло — для обжаривания;
- картофель вареный — 3 шт.;
- морковь вареная — 1 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- консервированный горошек — 4 ст. л.;
- зеленый лук — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
Шампиньоны нарезать кусочками, обжарить на разогретом масле до золотистого цвета, посолить по вкусу.
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем нарезать кубиками и выложить в салатницу вместе с жареными шампиньонами.
Вареную морковь и яйца нарезать кубиками. Огурцы нарезать кубиками, добавить в салат вместе с консервированным горошком.
Мелко нарезать зеленый лук, добавить к салату. Приправить солью, черным перцем и заправить майонезом.
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