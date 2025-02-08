Мужской салат Андрей — очень вкусный и сытный вариант на День ангела

Вкусный салат. Фото: gospodynka.com.ua

21 февраля 2025 года обладатели имени Андрей празднуют свои именины, и это прекрасный повод приготовить особое блюдо! Мужской салат "Андрей" — это сытное, ароматное и вкусное сочетание ингредиентов, которое понравится всем. Подходит как для праздничного застолья, так и для обычного ужина.



Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

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шампиньоны — 300 г;

масло — для обжаривания;

картофель вареный — 3 шт.;

морковь вареная — 1 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

огурцы свежие — 2 шт.;

консервированный горошек — 4 ст. л.;

зеленый лук — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу;

майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать кусочками, обжарить на разогретом масле до золотистого цвета, посолить по вкусу.

Картофель и шампиньоны. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем нарезать кубиками и выложить в салатницу вместе с жареными шампиньонами.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Вареную морковь и яйца нарезать кубиками. Огурцы нарезать кубиками, добавить в салат вместе с консервированным горошком.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать зеленый лук, добавить к салату. Приправить солью, черным перцем и заправить майонезом.



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