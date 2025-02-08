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Мужской салат "Андрей" — очень вкусное и сытное блюдо

8 февраля 2025 12:21
Марина Евтягина - Редактор
Мужской салат Андрей — очень вкусный и сытный вариант на День ангела
Вкусный салат. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

21 февраля 2025 года обладатели имени Андрей празднуют свои именины, и это прекрасный повод приготовить особое блюдо! Мужской салат "Андрей" — это сытное, ароматное и вкусное сочетание ингредиентов, которое понравится всем. Подходит как для праздничного застолья, так и для обычного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

Читайте также:
  • шампиньоны — 300 г;
  • масло — для обжаривания;
  • картофель вареный — 3 шт.;
  • морковь вареная — 1 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • консервированный горошек — 4 ст. л.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать кусочками, обжарить на разогретом масле до золотистого цвета, посолить по вкусу.

смачний салат з печерицями
Картофель и шампиньоны. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем нарезать кубиками и выложить в салатницу вместе с жареными шампиньонами.

смачний салат з печерицями та картоплею
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Вареную морковь и яйца нарезать кубиками. Огурцы нарезать кубиками, добавить в салат вместе с консервированным горошком.

смачний ситний салат з печерицями
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать зеленый лук, добавить к салату. Приправить солью, черным перцем и заправить майонезом.

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