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Чому на Новий рік їдять мандарини та в чому користь

26 листопада 2024 20:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чому на Новий рік їдять мандарини — традиція, користь та цікаві факти
Мандарини на столі. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мандарини давно стали символом новорічних свят, але ви знаєте, чому саме ці фрукти посіли почесне місце на святковому столі? Є кілька цікавих фактів про ці цитрусові.

Новини.LIVE розкажуть про традиції, користь і несподівані факти, які роблять мандарини незамінними у Новий рік.

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Мандарини — незмінний символ новорічних свят. Ці яскраві фрукти з ніжним ароматом асоціюються з дитинством, теплом та радістю. Але чи замислювалися ви, чому саме мандарини стали таким важливим атрибутом зимової урочистості?

чим корисні мандарини
Мандарини та шишки. Фото: Freepik

Історія новорічної традиції

Традиція прикрашати новорічний стіл мандаринами прийшла із Радянського Союзу. На той час цитрусові вважалися делікатесом, який можна було знайти на прилавках магазинів лише взимку. Їхня поява збігалася з новорічними святами, тому мандарини швидко стали символом достатку та затишку.

Крім того, ця традиція сягає корінням в Китай, де мандарини символізують удачу та благополуччя. Напередодні Нового року вони виступають як оберег, який приносить домочадцям процвітання.

чим корисні мандарини взимку
Мандарин на столі. Фото: Freepik

Користь мандаринів

Мандарини не лише смачні, а неймовірно корисні для здоров'я.

Ось кілька причин, чому варто додати їх до зимового раціону:

  • Мандарини багаті на вітамін С, який зміцнює імунітет, допомагаючи боротися з застудами в холодну пору року.
  • Це чудовий вибір для тих, хто стежить за фігурою. Один фрукт містить лише близько 40 калорій.
  • Вони допомагають виводити з організму токсини та уповільнюють процеси старіння.
  • Регулярне вживання мандаринів покращує колір обличчя та еластичність шкіри завдяки вмісту вітамінів А та Е.
  • Фрукти зміцнюють серцево-судинну систему, регулюють рівень холестерину та покращують обмін речовин.

Як вибрати найсмачніші мандарини

Щоб насолодитися ароматом та смаком цих цитрусових, важливо вибирати якісні плоди.

Зверніть увагу на:

  • Яскравість кольору. Помаранчевий відтінок без зелених плям вказує на зрілість.
  • Цілісність шкірки. Вона має бути гладкою і щільною.
  • Аромат. Свіжий, насичений запах — ознака стиглого фрукта.

Як правильно подати мандарини на стіл

Зробіть із них красиву новорічну композицію: помістіть фрукти в плетений кошик або прикрасьте ними святковий стіл у поєднанні з хвойними гілками та свічками.

Мандарини на Новий рік — це більше ніж просто смачний фрукт. Це частинка історії, символ свята та турбота про здоров'я. Нехай вони принесуть у ваш будинок удачу, тепло та затишок у новому році!

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Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії.

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