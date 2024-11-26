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Почему на Новый год едят мандарины и в чем польза

26 ноября 2024 20:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Почему на Новый год едят мандарины — традиция, польза и интересные факты
Мандарины на столе. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Мандарины давно стали символом новогодних праздников, но знаете ли вы, почему именно эти фрукты заняли почетное место на праздничном столе? Есть несколько интересных фактов об этих цитрусовых. 

Новини.LIVE  расскажут о традициях, пользе и неожиданных фактах, которые делают мандарины незаменимыми в Новый год.

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Мандарины — неизменный символ новогодних праздников. Эти яркие фрукты с нежным ароматом ассоциируются с детством, теплом и радостью. Но задумывались ли вы, почему именно мандарины стали таким важным атрибутом зимнего торжества?

чем полезны мандарины
Мандарины и шишки. Фото: Freepik

История новогодней традиции

Традиция украшать новогодний стол мандаринами пришла из Советского Союза. В то время цитрусовые считались деликатесом, который можно было найти на прилавках магазинов только зимой. Их появление совпадало с новогодними праздниками, поэтому мандарины быстро стали символом достатка и уюта.

Кроме того, эта традиция уходит корнями в Китай, где мандарины символизируют удачу и благополучие. В канун Нового года они выступают как оберег, приносящий домочадцам процветание.

чем полезны мандарины зимой
Мандарин на столе. Фото: Freepik

Польза мандаринов

Мандарины не только вкусные, но и невероятно полезные для здоровья.

Вот несколько причин, почему стоит включить их в зимний рацион:

  • Мандарины богаты витамином С, который укрепляет иммунитет, помогая бороться с простудами в холодное время года.
  • Это отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Один фрукт содержит всего около 40 калорий.
  • Они помогают выводить из организма токсины и замедляют процессы старения.
  • Регулярное употребление мандаринов улучшает цвет лица и эластичность кожи благодаря содержанию витаминов А и Е.
  • Фрукты укрепляют сердечно-сосудистую систему, регулируют уровень холестерина и улучшают обмен веществ.

Как выбрать самые вкусные мандарины

Чтобы насладиться ароматом и вкусом этих цитрусовых, важно выбирать качественные плоды.

Обратите внимание на:

  • Яркость цвета. Оранжевый оттенок без зеленых пятен указывает на зрелость.
  • Целостность кожуры. Она должна быть гладкой и плотной.
  • Аромат. Свежий, насыщенный запах — признак спелого фрукта.

Как правильно подать мандарины на стол

Сделайте из них красивую новогоднюю композицию: поместите фрукты в плетеную корзину или украсьте ими праздничный стол в сочетании с хвойными ветками и свечами.

Мандарины на Новый год — это больше, чем просто вкусный фрукт. Это частичка истории, символ праздника и забота о здоровье. Пусть они принесут в ваш дом удачу, тепло и уют в новом году!

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