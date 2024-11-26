Почему на Новый год едят мандарины — традиция, польза и интересные факты

Мандарины на столе. Фото: Freepik

Мандарины давно стали символом новогодних праздников, но знаете ли вы, почему именно эти фрукты заняли почетное место на праздничном столе? Есть несколько интересных фактов об этих цитрусовых.

Новини.LIVE расскажут о традициях, пользе и неожиданных фактах, которые делают мандарины незаменимыми в Новый год.

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Мандарины — неизменный символ новогодних праздников. Эти яркие фрукты с нежным ароматом ассоциируются с детством, теплом и радостью. Но задумывались ли вы, почему именно мандарины стали таким важным атрибутом зимнего торжества?

Мандарины и шишки. Фото: Freepik

История новогодней традиции

Традиция украшать новогодний стол мандаринами пришла из Советского Союза. В то время цитрусовые считались деликатесом, который можно было найти на прилавках магазинов только зимой. Их появление совпадало с новогодними праздниками, поэтому мандарины быстро стали символом достатка и уюта.

Кроме того, эта традиция уходит корнями в Китай, где мандарины символизируют удачу и благополучие. В канун Нового года они выступают как оберег, приносящий домочадцам процветание.

Мандарин на столе. Фото: Freepik

Польза мандаринов

Мандарины не только вкусные, но и невероятно полезные для здоровья.

Вот несколько причин, почему стоит включить их в зимний рацион:

Мандарины богаты витамином С, который укрепляет иммунитет, помогая бороться с простудами в холодное время года.

Это отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Один фрукт содержит всего около 40 калорий.

Они помогают выводить из организма токсины и замедляют процессы старения.

Регулярное употребление мандаринов улучшает цвет лица и эластичность кожи благодаря содержанию витаминов А и Е.

Фрукты укрепляют сердечно-сосудистую систему, регулируют уровень холестерина и улучшают обмен веществ.

Как выбрать самые вкусные мандарины

Чтобы насладиться ароматом и вкусом этих цитрусовых, важно выбирать качественные плоды.

Обратите внимание на:

Яркость цвета. Оранжевый оттенок без зеленых пятен указывает на зрелость.

Целостность кожуры. Она должна быть гладкой и плотной.

Аромат. Свежий, насыщенный запах — признак спелого фрукта.

Как правильно подать мандарины на стол

Сделайте из них красивую новогоднюю композицию: поместите фрукты в плетеную корзину или украсьте ими праздничный стол в сочетании с хвойными ветками и свечами.

Мандарины на Новый год — это больше, чем просто вкусный фрукт. Это частичка истории, символ праздника и забота о здоровье. Пусть они принесут в ваш дом удачу, тепло и уют в новом году!

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