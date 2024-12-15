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Чому на НР їдять "Олів'є" і чому в СРСР він дуже змінився

15 грудня 2024 12:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чому Олів'є став символом Нового року – історія салату.
Салат Олів'є. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Традиція подавати "Олів'є" на Новий рік існує десятиліттями, але не всі знають, звідки вона взялася. Історія салату починається з XIX століття, коли Люсьєн Олів'є створив вишукану страву для свого ресторану. Дізнайтеся, як його рецепт змінився з роками і чому саме "Олів'є" став символом свята.

Про історію цього відомого салату розповіли на YouTube-каналі Keep Going.

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Салат "Олів'є" давно став постійним атрибутом новорічного столу. Ця традиція налічує десятиліття, але мало хто знає, як з'явилася ідея створення страви та чому вона так міцно пов'язана зі святкуванням Нового року.

Історія "Олів'є" бере початок у XIX столітті. Назва салату пов'язана з іменем його творця — французького шеф-кухаря Люсьєна Олів'є. Цей талановитий кулінар відкрив у Москві ресторан "Ермітаж", який мав величезну популярність у московської еліти.

чому олів'є такий популярний салат
Олів'є в тарілці. Фото: Freepik

Заклад пропонував гостям вишукані страви французької кухні, що привертало увагу вищого суспільства, яке прагнуло європейських нововведень гастрономів.

Однак згодом ажіотаж навколо ресторану почав спадати: делікатеси перестали дивувати публіку. Щоб повернути інтерес гостей, Люсьєн Олів'є вирішив створити унікальну страву. Він використовував улюблені інгредієнти своїх відвідувачів: варене філе рябчиків та куріпок, кубики желе з бульйону птиці, ракові шийки, скибочки телячого язика, картоплю та чорну ікру. Все це він щедро заправив провансаль-соусом, а страву прикрасив свіжою зеленню.

На подив шеф-кухаря, гості не оцінили вишукану подачу: вони просто перемішали всі складові. Однак саме це довільне змішування зробило страву неймовірно популярною. Новий кулінарний шедевр стали називати "Олів'є" на честь творця.

історія салату олів'є
Салат Олів'є. Фото: Freepik

Салат залишався фаворитом ресторанного меню до 1917 року, але після революції з приходом більшовиків про нього забули. Лише у 1960-х роках рецепт "Олів'є" знову з'явився в кулінарних книгах, щоправда, у спрощеному вигляді його почали називати "Салат Столичний".

Згодом склад страви значно змінився: рябчиків та телячі язики замінили куркою, а пізніше — вареною ковбасою. Чорну ікру та каперси витіснили зелений горошок, відварена картопля та морква. Таке спрощення було обумовлено складністю придбання продуктів у ті часи, тому салат готували тільки у великі свята.

Саме з того часу "Олів'є" став символом Нового року. Прості, доступні інгредієнти та звичний смак зробили його улюбленою стравою мільйонів сімей. Сьогодні, незважаючи на велику кількість рецептів, традиція прикрашати святковий стіл "Олів'є" залишається незмінною.

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СРСР рецепти історія салат олів'є Новий рік 2025

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