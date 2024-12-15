Почему Оливье стал символом Нового года — история салата

Салат Оливье. Фото: Freepik

Традиция подавать "Оливье" на Новый год существует десятилетиями, но не все знают, откуда она взялась. История салата начинается с XIX века, когда Люсьен Оливье создал изысканное блюдо для своего ресторана. Узнайте, как его рецепт изменился с годами и почему именно "Оливье" стал символом праздника.

Об истории этого известного салата рассказали YouTube-канале Keep Going.

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Салат "Оливье" давно стал неизменным атрибутом новогоднего стола. Эта традиция насчитывает десятилетия, но мало кто знает, как появилась идея создания блюда и почему оно так прочно связано с празднованием Нового года.

История "Оливье" берет начало в XIX веке. Название салата связано с именем его создателя — французского шеф-повара Люсьена Оливье. Этот талантливый кулинар открыл в Москве ресторан "Эрмитаж", который пользовался огромной популярностью у московской элиты.

Оливье в тарелке. Фото: Freepik

Заведение предлагало гостям изысканные блюда французской кухни, что привлекало внимание высшего общества, стремившегося к европейским гастрономическим новшествам.

Однако со временем ажиотаж вокруг ресторана начал спадать: деликатесы перестали удивлять публику. Чтобы вернуть интерес гостей, Люсьен Оливье решил создать уникальное блюдо. Он использовал любимые ингредиенты своих посетителей: вареное филе рябчиков и куропаток, кубики желе из бульона птицы, раковые шейки, ломтики телячьего языка, картофель и черную икру. Всё это он щедро заправил соусом провансаль, а блюдо украсил свежей зеленью.

К удивлению шеф-повара, гости не оценили изысканной подачи: они попросту перемешали все составляющие. Однако именно это произвольное смешивание сделало блюдо невероятно популярным. Новый кулинарный шедевр стали называть "Оливье" в честь создателя.

Салат Оливье. Фото: Freepik

Салат оставался фаворитом ресторанного меню до 1917 года, но после революции, с приходом большевиков, о нем забыли. Лишь в 1960-х годах рецепт "Оливье" вновь появился в кулинарных книгах, правда, в упрощенном виде — его начали называть "Салат Столичный".

Со временем состав блюда значительно изменился: рябчиков и телячьи языки заменили курицей, а позже — вареной колбасой. Черную икру и каперсы вытеснили зеленый горошек, отварной картофель и морковь. Такое упрощение было обусловлено сложностью приобретения продуктов в те времена, поэтому салат готовили только по большим праздникам.

Именно с тех пор "Оливье" стал символом Нового года. Простые, доступные ингредиенты и привычный вкус сделали его любимым блюдом миллионов семей. Сегодня, несмотря на обилие рецептов, традиция украшать праздничный стол "Оливье" остается неизменной.

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