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Чому не можна їсти сало з часником — відповідь дієтологів

9 січня 2025 00:29
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чому не можна їсти сало з часником — дієтологи пояснили
Сало з часником. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Сало з часником — традиційна українська закуска, яка має багато прихильників. Однак дієтологи попереджають, що таке поєднання може мати негативний вплив на здоров’я. 

Новини.LIVE розкажуть, чому варто обережно ставитись до цієї страви і які є альтернативи для здорового харчування.

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Сало з часником — популярна українська страва, яку часто подають на святкових столах або як закуску до горілки. Це поєднання має своїх шанувальників, але дієтологи попереджають, що таке "смачне" поєднання може бути не зовсім корисним для організму. Тому розгляньмо, чому не можна їсти сало з часником, або принаймні, чому до цього варто підходити з обережністю.

чи можна їсти сало з часником
Сало та цибуля. Фото: Freepik

1. Висока калорійність та навантаження на серце

Сало — продукт з високим вмістом насичених жирів і калорій. Це може викликати збільшення рівня холестерину в крові, що своєю чергою призводить до підвищеного навантаження на серце і судини. Якщо ж додати до цього часник, який в своєму складі має певну кількість ефірних масел, що можуть посилити навантаження на шлунок, то наслідки для здоров’я можуть бути ще гіршими.

Дієтологи радять людям з підвищеним рівнем холестерину чи з проблемами із серцем уникати такого поєднання або хоча б обмежити його вживання. Це дозволить мінімізувати ризики розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема атеросклерозу, інфаркту міокарда та інсульту.

2. Важкість для шлунка

Часник, хоч і має безліч корисних властивостей — є природним антибіотиком, зміцнює імунітет, покращує травлення, може бути важким для шлунка, особливо коли споживається в поєднанні з жирними продуктами, такими як сало. Це може викликати печію, здуття, порушення травлення та дискомфорт в животі, особливо у людей з чутливою шлунково-кишковою системою.

Якщо ви маєте проблеми з кислотністю шлунка або страждаєте від гастриту, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби чи інших шлункових розладів, таке поєднання може погіршити стан і викликати додаткові проблеми.

чому не можна їсти сало з чансиком
Сало та соуси. Фото: Freepik

3. Вплив на рівень цукру в крові

І хоча сало не містить вуглеводів, часник може вплинути на рівень цукру в крові. Це важливо для людей, які страждають на діабет або мають схильність до цього захворювання. Часник має здатність впливати на рівень інсуліну і у поєднанні з жирами сала може створювати додаткове навантаження на організм.

4. Переварювання жиру і часнику

Часник, як і більшість інших спецій, має певні активні речовини, які стимулюють вироблення шлункових соків. Водночас сало містить значну кількість жиру, який є складним для повного переварювання, особливо в поєднанні з гострими чи пряними продуктами. Це може призвести до того, що їжа не засвоюється належним чином, що викликає важкість у шлунку та здуття.

Як можна уникнути негативних наслідків

Якщо ви не хочете відмовлятися від свого улюбленого поєднання сала з часником, є кілька порад для зменшення ризиків для здоров’я:

Помірність у споживанні — їсти сало з часником можна, але в помірних кількостях. Це дозволить уникнути зайвого навантаження на організм.

Заміна сала на більш легкі альтернативи — можна замінити сало на куряче філе або інші менш жирні продукти, що також добре поєднуються з часником.

Контроль за часником — можна зменшити кількість часнику в страві, якщо він викликає дискомфорт.

Збалансоване харчування — якщо хочете поєднати сало з часником, обов’язково збалансуйте це з овочами, фруктами та іншими здоровими продуктами, що допоможуть нейтралізувати негативний ефект від жиру та гострих спецій.

Висновок

Сало з часником — це смачна, але калорійна та важка їжа, яка може бути шкідливою для деяких людей, зокрема для тих, хто має проблеми із серцем, шлунково-кишковим трактом або рівнем холестерину. Однак якщо підходити до цього поєднання з обережністю і вживати його в помірних кількостях, воно може залишатися частиною вашого раціону. 

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